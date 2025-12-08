Aca Lukas i Saša Mirković detaljno su pričali o Ani Nikolić.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Muzička zvijezda Aca Lukas i njegov prijatelj, producent i Saša Mirković govorili su o svojoj prijateljici i koleginici Ani Nikolić. Na pitanje kako je pjevačica i da li se pomirila sa bivišim partnerom Goranom Ratkovićem Raletom, Mirković je odgovorio:

Saša: Prije deset minuta ona je bila odljubljena od njega, ali do kraja emisije...

Aca: Nije dobro, ali je odlično.

Vidi opis "Ana Nikolić je za sve koleginice Ajnštajn": Aca Lukas žestoko isprozivao pjevačice Ana Nikolić o porođaju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/screenshot/Ana Nikolic Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/AmiG Show Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Pink screenshot Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Youtube / TV Pink Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Kurir/Zorana Jetvić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Pink/screenshot Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/Hype TV/screenshot Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YouTube/Hype TV/screenshot Br. slika: 12 12 / 12 AD

Saša: Mi smo drugari s njom, i Aca i ja i, i kako bih ti rekao, uvijek imam taj neki... i kad je kritikujem, imam zaštitnički odnos.Uradim nešto da bi shvatila neke stvari. Ana je uvijek i scenarista i reditelj svega oko nje. Odlično napiše scenario, izrežira sve kako treba. Zna da padne na nekim stvarima, ali ima momente improvizacije.

Aca: Tako je hiperinteligentna, to nisam ništa novo rekao, nego hoću da kažem svim ovim njenim koleginicama pošto one to uglavnom ne vide i misle da su mnogo pametne. Ana Nikolić je za uglavnom sve Ajnštajn. Tu su još Karleuša i još po neko.

Saša: Koliko je on najveća muška zvijezda, toliko je ona ženska.

Aca: Ja ne znam šta da ti kažem. Za mene svi kažu da sam duhovit. Jedina osoba na estradi koja mene može da nasmije, i to do suza, da se hvatam za stomak i da se smijem kada odem kući jeste Ana Nikolić. Toliko je duhovita.

Sjećaš li se neke anegdote?

"Snimali smo emisiju kod mene kući za vrijeme korone. Stvarno smo drugari. Ostali smo ona i ja i čovjek koji je vozi, stariji jedan čovjek, ja sam ga prvi put vidio. I sad sjedimo, pijemo, pričamo, a ono već jutro, mi sedimo deset sati. On malo-malo pa ode u sobu, zvoni mu telefon. Neka žena zove, ja kažem da ga pusti da ide kući, voziću je ja kući. A ona kaže: 'Ja da ga pustim, Zemljani sjede dok ja ne kažem'. Ja gledam koji Zemljani, a ona sve ljude zove Zemljani. Ja sam to čuo par puta i ranije, ali nisam obraćao pažnju, kad sam ja posle trećeg puta ukapirao šta ona meni kaže, kad sam obratio pažnju, ja sam se prevrnuo s kreveta. Za mene je to humor. Tako jedan zdrav humor, ona nikoga ne potcjenjuje. Ja sam najviše volio da sretnem pokojnog Džeja i Sinana Sakića zato što toliko fazona imam za ljude koji su niski, a oni su jedini bili niži od mene i onda sam ih trpao, jer nisam imao koga drugog."

Izvor: Kurir/ MONDO