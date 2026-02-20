Zvijezda "Uvoda u anotomiju" patila od ALS-a: Ovo su simptomi bolesti posle koje je preminuo Erik Dejn

Šta je amiotrofična lateralna skleroza posle koje je u 53. godini preminuo Erik Dejn?

Svijet filma oprašta se od Erika Dejna, najpoznatijeg po ulozi doktora Marka Slouna u seriji "Uvod u anatomiju", kao i Kala Džejkobsa u seriji "Euforija". Glumac je preminuo u 53. godini, posle duge i hrabre borbe sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS).

Borba sa neizlečivom bolešću

"Sa teškim srcem saopštavamo da je Erik Dejn preminuo u četvrtak popodne, nakon hrabre borbe sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS). Poslednje dane proveo je okružen bliskim prijateljima, posvećenom suprugom i dvijema voljenim ćerkama, Bili i Džordžijom, koje su bile centar njegovog svijeta", navodi se u zvaničnom saopštenju.

Glumac je o svojoj bolesti javno govorio 2025. godine. Od tada se aktivno zalagao za podizanje svijesti o ALS-u i podršku istraživanjima ove neizlečive bolesti. Erik Dejn se sa velikom odlučnošću borio za poboljšanje položaja svih koji se suočavaju sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom.

"Erik je obožavao svoje fanove i zauvijek je bio zahvalan na ogromnoj podršci i ljubavi koju je dobijao. Mnogo će nam nedostajati i uvijek ćemo ga se sećati s ljubavlju", poručili su njegovi najbliži.

Šta je ALS - amiotrofična lateralna skleroza?

O svojoj dijagnozi javno je govorio u aprilu prošle godine. U junu, tokom prvog televizijskog intervjua, otkrio je da je prvi simptom bio "slabost desne ruke". ALS je progresivna neurodegenerativna bolest koja dovodi do postepenog propadanja mišića, a za sada ne postoji efikasan lijek.

"Želim da provodim vrijeme sa porodicom i, ako budem mogao, još malo da radim. Ne smatram da je ovo kraj moje priče. U dubini srca osjećam da ovo još nije moj kraj", rekao je.

Glas oboljelih od ALS-a

Erik Dejn bio je snažno posvećen podršci osobama obolelim od ALS-a i istraživanjima neurodegenerativnih bolesti. U oktobru prošle godine, zajedno sa organizacijom I AM ALS, otputovao je u Vašington kako bi se založio za povećanje finansiranja istraživanja. Organizacija je istakla da je bio "nepokolebljivi zagovornik, divan čovjek i pravi lider pokreta u borbi protiv ALS-a".

"Erik je svoju popularnost koristio ne zbog slave, već radi djelovanja", navodi se u saopštenju.

Simptomi ALS-a

Prema klinici "Klivlend", simptomi amiotrofične lateralne skleroze uključuju:

slabost mišića (ruke, noge i vrat)

grčeve u mišićima

trzanje mišića u šakama, stopalima, ramenima i/ili jeziku

ukočenost mišića

poteškoće u govoru (nerazgovetan govor, otežano izgovaranje riječi)

pojačano lučenje pljuvačke

nevoljne emocionalne reakcije (poput smijeha ili plača)

umor

otežano gutanje (disfagija)

Rani simptomi obično podrazumevaju slabost ili ukočenost mišića u rukama i nogama, kao i probleme sa govorom i gutanjem. Zbog toga svakodnevne aktivnosti, poput pisanja ili jela, mogu da postanu otežane. Vremenom se simptomi najčešće šire na cijelo tijelo. Brzina napredovanja bolesti razlikuje se od osobe do osobe.

Kako simptomi postaju izraženiji, može doći do otežanog disanja, stajanja ili hodanja. Moguć je i značajan gubitak tjelesne težine. Obratite se svom ljekaru ako primijetite pogoršanje simptoma, a hitnu medicinsku pomoć potražite ukoliko imate poteškoće sa disanjem.

