Porodica Brusa Vilisa se sprema za njegovu smrt: Donijeli su tešku i jezivu odluku, evo u kakvom je stanju

Porodica poznatog glumca otkrila je kakvo je njegovo zdravstveno stanje.

Porodica legendarnog američkog glumca Brusa Vilisa (70) saopštila je da planira da nakon smrti donira njegov mozak nauci. Vijest je odjeknula u svjetskim medijima s obzirom na to da dolazi direktno od članova porodice, a cilj je da se na ovaj način doprinese boljem razumijevanju bolesti od koje boluje slavni glumac.

Brus Vilis se povukao iz glume 2022. godine, nakon dijagnoze afazije - poremećaja koji utiče na sposobnost govora i razumijevanja jezika. Naknadne, detaljnije analize utvrdile su da je u pitanju frontotemporalna demencija, progresivni neurodegenerativni poremećaj koji zahvata frontalne i temporalne režnjeve mozga. Afazija je, kako se kasnije ispostavilo, bila samo jedan od ranih simptoma.

Doniranje mozga za napredak medicine

Njegova supruga, Ema Heming Vilis, u knjizi "The Unexpected Journey" otkrila je da je porodica donijela odluku o doniranju mozga kako bi stručnjaci mogli detaljno da analiziraju promjene nastale tokom razvoja bolesti. Naučnici smatraju da bi to moglo omogućiti bolji uvid u prisustvo abnormalnih proteina, eventualne genske mutacije i strukturalne promjene koje je teško precizno dijagnostikovati tokom života pacijenta. Ocenjuju da je riječ o osjetljivom, ali važnom koraku za napredak medicinske nauke.

Za porodicu slavnog glumca - uključujući bivšu suprugu Demi Mur i njegovih pet ćerki - ova odluka predstavlja način da se bolna situacija pretvori u doprinos razumijevanju jedne od najmanje istraženih demencija. Nadaju se i da će javnost, zahvaljujući slučaju Brusa Vilisa, postati svesnija frontotemporalne demencije, koja je po posledicama jednako teška kao i medijski poznatije vrste demencije.

Ne prepoznaje porodicu

Glumac danas ima punu podršku porodice, iako često ne prepoznaje svoje najbliže. Sa suprugom Emom ima ćerke Mejbl (13) i Evelin (11), dok iz braka sa Demi Mur ima ćerke Rumer (37), Skaut (34) i Talulu (31).

Najstarija ćerka, Rumer Vilis, na društvenim mrežama je govorila o očevom trenutnom stanju. Istakla je koliko joj znače trenuci provedeni s njim, uprkos tome što ih on ponekad ne prepoznaje.

"Srećna sam i zahvalna što i dalje mogu da odem kod njega i zagrlim ga. Zahvalna sam jer, kada ga posjetim i zagrlim, nevezano za to da li će me prepoznati ili ne, znam da može da oseti ljubav koju mu dajem i ja mogu istu tu ljubav da osjetim od njega", rekla je Rumer, pa dodala:

"I dalje vidim iskru u njemu i on može da osjeti ljubav koju mu pružam. To je lijep osjećaj. Da, zahvalna sam što mogu sa svojom ćerkom da ga posjetim i budem uz njega."

Navela je i da joj je teško kada je ne prepozna, ali da je olakšanje to što sada ima najbolju moguću negu.

Život u prilagođenom pomoćnom objektu

Krajem avgusta je objavljeno da Brus više ne živi u porodičnoj kući, već u objektu prilagođenom pacijentima sa njegovom vrstom demencije, gdje ima 24-časovni stručni nadzor. Zbog ove odluke pojedini su kritikovali njegovu suprugu, ali je Ema Heming Vilis objasnila da je riječ o nužnom rešenju.

"Bila je to jedna od najtežih odluka koje sam ikada donijela. Znala sam da bi Brus želio da naše djevojčice odrastaju u domu prilagođenom njihovim potrebama, a ne njegovim", rekla je i na kraju dodala je da ona i ćerke redovno posjećuju Brusa, kao i da o njemu brine tim stručnjaka.



