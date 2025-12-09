Adi napravio lom na koncertu, a ona mu je najveća podrška: Godinama je u vezi sa fatalnom Beograđankom

Prelijepa Nevena je pjevaču najveća podrška i ne krije koliko je ponosna na njega.

Mladi pjevač Adi Šoše sve je popularniji, o čemu svjedoči i koncert u Sava centru koji je oduševio publiku. I dok se sabiraju utisci, mnogi se pitaju o njegovom ljubavnom statusu.

Adi ne voli mnogo da govori o privatnom životu i trudi se da karijeru gradi isključivo talentom, a mediji su svojevremeno pisali da je njegovo srce osvojila prelijepa Beograđanka.

U pitanju je Nevena Nikolić sa kojom je Adi već četiri godine, a koja mu je, kako je Blic pisao, bila najveća podrška tokom takmičenja u "Zvezdama Granda". Nevena je veoma aktivna na društvenim mrežama i često objavljuje fotografije na kojima je u bikiniju, te mnogi komentarišu da odlično izgleda.

Ipak, kada su pjevača pitali da li mu je djevojka došla na koncert u Sava centru, odbio je da odgovori: "Djevojka da li je ovde? E, nema privatnih pitanja, nema".

Ipak, ona je kasnije objavila njihovu zajedničku fotografiju i napisala – "Ponos".

"Preko 170 žena me je odbilo!"

Adi se proslavio učešćem u takmičenju "Zvezde Granda", gdje je glasom sve oduševio, a kasnije je posebno "zapao za oko" Aleksandru Miliću Miliju, koji ga je angažovao kao pjevača u grupi Miligram umjesto Alena Ademovića. Pjevač više ne izgleda isto kao u takmičenju, on se ošišao na kratko, a jednom prilikom je priznao da je kod djevojaka imao neuspjeh zbog duge kose.

"172 žene su me odbile zbog duge kose, nije im se dopalo kako to izgleda", rekao je i otkrio da je popio "korpu" i od koleginice.

"Na početku karijere sam se udvarao jednoj koleginici koja me je odbila, tako da se to neslavno završilo. Sada sam srećan, zauzet sam dečko", rekao je Adi koji je istakao da mu parkiranje baš ne ide od ruke - "Slabo znam da se parkiram. Tražim široka mjesta da bih mogao da stanem. Pomolim se Bogu da nekoga ne kucnem. Stalno mi stižu kazne, do sada ih je bilo šest, sedam. Vozim godinu i nešto dana".



