"Uzeo mi je 300 € da gostujem kod Cece": Zvezda Granda podijelila sve dokaze o prevari, oglasila se i Ražnatovićeva

Zvezda Granda Sabrina Bibin odlučila je da progovori o prevari koja joj se dogodila sa lažnim producentom

Sabrina je, kako kaže, uplatila 300 evra kako bi mogla da se promoviše u emisiji koju vodi Ceca Ražnatović. Nju publika pamti iz muzičkog takmičenja Zvezde Granda, a sada kaže da su mnoge pevačice u usponu prošle isto.

"Ja sam bila kod kuće, meni je trebao pravnik za nešto svoje privatno, tada sam ušla u kontakt sa jednom gospođom koja je prevarena, ona nije kriva, samo me je spojila sa tim Dejanom. Gde su zahtevali od mene da uplatim 300 evra hitno. Sećam se da sam išla na svirku i tražila poštu kroz mjesta kroz koja sam prolazila, da bih to uplatila i da vam kažem iskreno, pozajmila sam tih 300 evra jer nisam imala. Otišla sam i uplatila. Od tada je prošlo šest mjeseci. Otišla sam da kupim odijelo koje sam platila 17.000 dinara da se ne brukam", rekla je Sabrina, pa nastavila:

"Poslala sam dvije pjesme koje ću otpjevati i kompletnu biografiju. Došao je taj ponedjeljak i ja sam ga kontaktirala jer sam u utorak navodno trebala da gostujem: 'Dobar dan Dejane, šta se dešava, ništa mi ne javljaju'. Poslije je u grupi pisao da je njegov sin slomio nogu, da je u Urgentnom, da je sve hitno. Naravno da mi je bilo žao i sve sam sa razumijevanjem prihvatila, pa su oni odložili to gostovanje", priča Sabrina.

"Nije mi bilo sumnjivo u početku. Ta žena sa kojom sam rješavala taj privatni problem van Dejana, pričale smo, razgovarale i sve je bilo okej. Ta žena nije upetljana u tu priču. Ona je isto žrtva prevare. Prvi put kada se otkazalo nije mi bilo sumnjivo, drugi put je isto nešto lupio, a treći put kad je otkazao, već mi je bilo sumnjivo. Onda sam tražila svoje pare nazad. On je nudio neke emisije '150 minuta', pa kod Lee Kiš, kod Peje, u Grandove neke emisije, ja to nisam htjela, željela sam svoj novac nazad. Tada sam shvatila da je prevarant i da od toga nema ništa."

Ovo nije prvi put, tvrdi, da je ona potpala pod njegov uticaj.

"On je mene prevario isto za jednu nagradu Beogradski pobednik, ima neke statue. Moja mama dolazi jednom godišnje iz Njemačke i kaže mi: 'Prihvati to'. Ja sam ga pitala koliko će to mene da košta, on je rekao kao 'Ništa', nagrada košta 10.000 dinara, samo dođi preuzmi, biće novinara. Znate kako, mi mlade nade smo na početku željni pažnje jer radimo taj posao. Nije bilo novinara, niti bilo čega, ja sam preuzela nagradu, ali to je rekao da nisam dužna ništa, to je reklama, hoće da mi pomogne. Nudio mi je emisije, '150 minuta', ja sam na to pristala, da budem čovjek da ne vraća pare."

Emisije joj je odlagao uz različite izgovore.

"On je mene kontaktirao telefonom da mi javi kako je slomljena noga, uvijek je izmišljao 10 razloga zašto nije realizovano – frka je, Ceca ima koncert, nemaju goste, jure goste, uvijek je nalazio izgovore. Sam ulazak u ovu priču je preko te druge žene, a sa njim sam prvi kontakt imala kada je otkazao, onda je on imao moj broj telefona."

Ceca se ranije oglasila

Sabrina kaže da ovim povodom nije kontaktirala ni Cecu Ražnatović jer je vjerovala da muzička zvijezda ne zna ništa o ovome. Inače, nakon prethodnog slučaja koji je ispričala Nataša Alimpić, Ražnatovićeva nije krila koliko je zgrožena ovakvim stvarima koje se dešavaju na estradi.

"Iskreno sam ljuta i zgrožena činjenicom da je neko zloupotrijebio ime emisije da bi varao i uzimao novac od mladih pjevača. Takvo ponašanje je nedopustivo i sramotno, i očekujem da nadležni organi hitno reaguju i da se lice koje je vršilo prevaru privede i odgovara za svoja djela. Moguće je da postoji još ljudi koji su na sličan način prevareni, i zato je važno da se o ovakvim stvarima govori javno, da niko ne ćuti i da ljudi ne podležu prijetnjama i strahovima. Bravo za Natašu što je imala hrabrosti da sve iznese u javnost", takvi postupci zaslužuju poštovanje i podršku.