"Tako bi izgledalo dijete Rouz i Džeka": Kejt Vinslet pokazala sina koji je opasan frajer, evo čime se bavi

Poznata glumica Kejt Vinslet ponosno je pozirala na crvenom tepihu sa svojim sinom.

Kejt Vinslet sinoć je u Londonu predstavila novi film "Zbogom, Džun", svoj rediteljski debi, a na crvenom tepihu je posebno blistala iz još jednog razloga društvo joj je pravio sin Džo Anders, koji je napisao scenario. Ovu snažnu dramsku priču i jedinstveni porodični projekat kritičari i britanski novinari već su nagradili brojnim komplimentima.

Elegantni i nasmijani, u usklađenim stajlinzima, ona u crnoj haljini, on u klasičnom odijelu iste boje, Kejt Vinslet (50) i njen sin Džo Anders ponosno su pozirali fotografima ispred bioskopa u srcu londonskog Vest Enda.

Neki fanovi su se našalili i primijetili da bi baš tako izgledalo lepo dete koje bi imali Rouz i Džek iz "Titanika". Ali, Džo je mnogo mlađi od kultnog filma, snimljenog 1997. On ima 22 godine, a talenat nije nasledio samo od slavne mame, već i od oca, renomiranog reditelja Sema Mendesa.

Za razliku od Mije Triplton, starije ćerke britanske "oskarovke", koja je i sama postala glumica, stidljivi Džo se vrlo rijetko pojavljuje u javnosti. Čak je uzeo umjetničko prezime, kako bi se distancirao od poznatih roditelja i sam gradio karijeru u svijetu kinematografije. Pojavio se 2019. u Mendesovoj ratnoj drami "1917", i još nekoliko filmova (hvaljene drame "Lee" i "Bonus Track"), a za majčin rediteljski prvijenac napisao je scenario i, ako je verovati prvim utiscima, uradio je dobar posao.

Djetinjstvo je proveo u Njujorku, kod oca, da bi se kasnije preselio u malo selo u Saseksu, kod majke, njenog trećeg muža Edvarda Abela Smita i mlađe sestre Ber (12).

"Zbogom, Džun", drama koja će se pojaviti na Netfliksu pred praznike, topla je porodična priča inspirisana privatnim životom glavne glumice i režiserke. Kejt Vinslet posvetila je film majci Seli, koja je preminula 2017. od raka jajnika. Ispred kamere, u ulozi majke koja za Božić okuplja članove porodice kako bi im saopštila da će je uskoro izgubiti jer posustaje u borbi protiv opake bolesti, našla se još jedna "oskarovka" i velika britanska dama, Helen Miren.

