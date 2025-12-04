logo
"Tako bi izgledalo dijete Rouz i Džeka": Kejt Vinslet pokazala sina koji je opasan frajer, evo čime se bavi

Autor Ana Živančević
Poznata glumica Kejt Vinslet ponosno je pozirala na crvenom tepihu sa svojim sinom.

"Tako bi izgledalo dijete Rouz i Džeka": Kejt Vinslet pokazala sina koji je opasan frajer, evo čime se bavi Izvor: LounisPhotography/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kejt Vinslet sinoć je u Londonu predstavila novi film "Zbogom, Džun", svoj rediteljski debi, a na crvenom tepihu je posebno blistala iz još jednog razloga društvo joj je pravio sin Džo Anders, koji je napisao scenario. Ovu snažnu dramsku priču i jedinstveni porodični projekat kritičari i britanski novinari već su nagradili brojnim komplimentima.

Elegantni i nasmijani, u usklađenim stajlinzima, ona u crnoj haljini, on u klasičnom odijelu iste boje, Kejt Vinslet (50) i njen sin Džo Anders ponosno su pozirali fotografima ispred bioskopa u srcu londonskog Vest Enda.

Neki fanovi su se našalili i primijetili da bi baš tako izgledalo lepo dete koje bi imali Rouz i Džek iz "Titanika". Ali, Džo je mnogo mlađi od kultnog filma, snimljenog 1997. On ima 22 godine, a talenat nije nasledio samo od slavne mame, već i od oca, renomiranog reditelja Sema Mendesa.

"Tako bi izgledalo dijete Rouz i Džeka": Kejt Vinslet pokazala sina koji je opasan frajer, 

Za razliku od Mije Triplton, starije ćerke britanske "oskarovke", koja je i sama postala glumica, stidljivi Džo se vrlo rijetko pojavljuje u javnosti. Čak je uzeo umjetničko prezime, kako bi se distancirao od poznatih roditelja i sam gradio karijeru u svijetu kinematografije. Pojavio se 2019. u Mendesovoj ratnoj drami "1917", i još nekoliko filmova (hvaljene drame "Lee" i "Bonus Track"), a za majčin rediteljski prvijenac napisao je scenario i, ako je verovati prvim utiscima, uradio je dobar posao.

Djetinjstvo je proveo u Njujorku, kod oca, da bi se kasnije preselio u malo selo u Saseksu, kod majke, njenog trećeg muža Edvarda Abela Smita i mlađe sestre Ber (12).

"Zbogom, Džun", drama koja će se pojaviti na Netfliksu pred praznike, topla je porodična priča inspirisana privatnim životom glavne glumice i režiserke. Kejt Vinslet posvetila je film majci Seli, koja je preminula 2017. od raka jajnika. Ispred kamere, u ulozi majke koja za Božić okuplja članove porodice kako bi im saopštila da će je uskoro izgubiti jer posustaje u borbi protiv opake bolesti, našla se još jedna "oskarovka" i velika britanska dama, Helen Miren.

Izvor: Žena.Blic/ MONDO

