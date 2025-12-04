Surogat majka iz Kolumbije rađa dijete srpskom pjevaču: "Nisam je vidio i nikada neću moći da je upoznam"

Pjevač Aleksa Jelić pričao o procesu dobijanja djeteta uz pomoć surogat majke.

Izvor: Instagram

Aleksa Jelić, srpski pjevač i plesač prije nekoliko mjeseci rekao je da je otpočeo proces u cilju dobijanja djeteta uz pomoć surogat majke. Pjevač je otkrio detalje svog plana o roditeljstvu.

Aleksa je jednom prilikom ispričao da prvo mora da prođe proces dokumentacije.

"Ja sam odlučio da razmišljam u tom pravcu, da pokrenem neke korake i da pričam o tome. Smatram da tabue treba razbijati, kameno doba je odavno prošlo. Surogatstvo je u većini zemalja svijeta prihvaćeno, ali ne može to tek tako da se završi. Recimo, u Španiji postoji proces vještačke oplodnje, ali proces surogatstva nije dozvoljen. Svi oni koji se odluče na taj potez moraju da znaju da ima samo nekoliko zemalja u svijetu koje to odobravaju", rekao je Aleksa i otkrio koje.

"Ukrajina je nemoguća misija posljednjih godina jer se došlo do toga da je preko 100 hiljada beba ostalo bez roditelja, roditelji ne mogu da dođu po svoju djecu zbog stanja tamo. Amerika je nedostižna zbog finansija, a onda postoje neke zemlje kao Meksiko, Kolumbija, možda i Argentina, gdje možete da uđete u taj proces a da nemate toliki izdatak, dok kada je Amerika u pitanju, nemate rizik kao u Ukrajini. Odlučio sam da započnem taj proces, to nije od danas do sjutra. Prvo imate proces raznih provjera, dokumentacije, administracije. U zemljama koje sam naveo, to je proces gdje singl roditelji ostvare svoj san. Ne moraš da budeš u braku", rekao je on.

"Počeo sam proces"

On je otkrio da bi mu dijete rodila Kolumbijka, ali do trenutka trudnoće mora da se sačeka.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

"Taj proces može da traje nekoliko godina, dok ne kreneš u samu proceduru to traje sedam, osam mjeseci, možda i godinu dana. Tako da, proces koji sam ja počeo prije par mjeseci je nešto u čemu se trenutno nalazim, proveo sam devet dana početkom oktobra u Kolumbiji, a dalje ćemo videjti, treba čekati neki period od maja, juna 2024. godine prije nego što taj proces može da počne. Naravno, vrijeme u kom živimo, opasnosti u kojima živimo mi daju prostor za razmišljanje, želja je tu ali i doza straha i realnosti, nekih nedoumica, pogotovo kada osoba želi sama da uđe u tu priču. To ne bi trebalo da bude nikakav tabu, ovdje se priča o tome da postoji izuzetno veliki broj ljudi koji su u braku, a koji ne mogu da usvoje djecu. Zašto im je nedopustivo da usvoje djecu, zašto da djeca imaju manjak ljubavi i budu na ulici, zašto je to toliko teško? Da imam vlast, potpuno bih promijenio sve zakone, dosta toga bih otvorio, pa kome se svidi svidi, a kome se ne svidi, neka se edukuje ili neka ostane u kamenom dobu".

Jelić je veoma upućen u samu proceduru, pa je tako ispričao da i nema mogućnosti da zna bilo šta o majci djeteta.

"Ne, vi to ne možete da vidite tamo. Tamo dobijate katalog sa donatorkama jajnih ćelija, to je osoba koja će biti majka tog djeteta. Vi sa njom nemate nikakav kontakt i nemate mogućnost da je upoznate, vi samo imate komplentnu informaciju ko je i šta je, geni i ostalo. Osoba, to je jedan segment, onda kad se to sve spoji, vaše i njeno, osoba treća, odnosno druga žena je surogat majka, odnosno ona nije majka, ona je osoba koja nosi tu trudnoću, ali nije fizički majka", rekao je on.