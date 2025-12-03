Sa starletom dobio sina, sad zaprosio doktorku: Poznati teniser verio zgodnu brinetu uz polarnu svetlost (Foto)

Teniser Damir Džumhur, koji je bio u braku sa starletom iz Velikog Brata Barbarom Šegetin, ženi zgodnu doktorku Aidu

Teniser iz Bosne i Hercegovine Damir Džumhur zaprosio je devojku Aidu. Damir je priredio romantično iznenađenje za lepšu polovinu, a ona je rekla "da".

Damir Džumhur i Aida uživali su u polarnoj svetlosti Laponije, kada je "palo" pitanje da se uda za njega. Džumhur je na svom Instagramu podelio objavu da je zaprosio doktorku stomatologije iz Tuzle, koju je ona prvobitno podelila sa svojim pratiocima.

"Nakon što sam, napokon, smirila utiske, mogu da podelim sa vama jednu preslatku vest. Rekla sam da!", napisala je Čičkušić, za čiju vezu s Džumhurom javnost zna od početka ove godine.

Pogledajte slike veridbe, ali i kako izgleda doktorka:

Uz to je doktorka podelila i fotografiju vereničkog prstena od platine s okruglim dijamantima.

Sa starletom Barbarom ima sina

Džumhur je prethodno bio u braku sa starletom Barbarom Šegetin.

Barbara Šegetin, Damir Džumhur

Par ima sina Luku, a Barbara je 2022. godine potvrdila da je vezi došao kraj. Ipak, uprkos prekidu, ostali su u dobrim odnosima zbog zajedničke brige o detetu.

"Da ne odgovaram više pojedinačno na pitanja novinara, ovim putem želim sve medije da obavestim da Damir i ja nismo zajedno već pet meseci. Nisam nikako htela da se oglašavam, ali nažalost moram, kako bih zaštitila svog sina i sebe od svakavih priča. Nadam se da više neću morati da se oglašavam u vezi ove teme", napisala je Barbara u okviru svoje objave.