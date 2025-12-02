"Imao je par godina, nije znao da li sam gola ili ne": Vesninom sinu poslali njen intimni snimak, uslijedilo šok pitanje

Vesna Počuča Šana osvrnula se na odnos sa sinom i kako on gleda na njenu OF karijeru.

Vesna Počuča Šana, koja se nekada bavila striptizom, danas zarađuje prodajom sadržaja za odrasle na jednom popularnom sajtu. Nedavno je, kako je ispričala, njen sin naišao na jedan njen snimak koji mu je neko proslijedio.

Šana priznaje da nije željela da traga za tim ko je to uradio, niti da podiže prašinu oko cijele situacije, ali je otkrila da je sin ponekad znatiželjan pa je pita koliko zapravo zarađuje od tog posla.

- Nisam saznala ko je mom sinu poslao moj intimni snimak. On i kada je vidio da mu je tako nešto stiglo, obrisao je i blokirao. Samo mi je rekao da mu je neko to poslao, ja nisam htjela niti da istjerujem pravdu. Neke stvari treba ignorisati. Posle dvije tri nedelje ja nastavila da radim i on me pita: "Koliko smo zaradili ovaj mjesec?", rekla je Vesna Počuča Šana za Hype TV.

"Nije imao problem zbog mog zanimanja"

Podsjetimo i ranije je Vesna Počuča Šana govorila o sinu i kako on gleda na njen posao.

- Moj sin je svjestan svega. Razgovarali smo o tome. Nije mu prijatno, naravno, ali mi vjeruje. On zna da ništa ne radim izvan zakona, da sam svoja i da nisam ničiji objekat. Zrelo dijete, istakla je.

– Od malih nogu je bio svjestan toga. Imala sam svoje DVD-e, pa su oni bili kod kuće. On je tada imao par godina i nije znao da li sam gola ili ne – ja sam za njega uvijek bila majka i on me takvu voli. Kada sam krenula da prodajem intimni sadržaj na sajtu za odrasle prije tri godine, njegov otac je razgovarao s njim o svemu – o slikanju, putovanjima u Pariz i drugim mjestima zbog fotografija. Znao je za moje fotografije. U školi nije imao problema zbog mene. Kada smo se preselili u Pančevo, zezali su ga samo zato što je bio bucko, ali nikada zbog mene.

Za četiri minuta uzimala do 500 maraka

Kako je ranije pričala posle prvih intimnih fotografija počela je da se skida na nastupima u lokalima, a kako kaže, za samo četiri minuta zarađivala bi od 300 do 500 maraka.

- Bilo je para u to vrijeme, više nego sada. I ljudi su bili drugačiji. Naravno, tadašnji kriminalni milje bio je opasniji nego sada, međutim, nisam osjećala strah jer me je suprug Petar pratio na svakom mom nastupu. Četiri godine sam se bavila striptizom i on je svaki put išao sa mnom i sjedio za stolom tokom mog izvođenja. Gledao je dok su se napaljeni muškarci preznojavali, dobacivali mi da me vole i da me obožavaju. Međutim, nijedan me nikad nije pipnuo, a kamoli imao - rekla je Šana.

