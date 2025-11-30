"Prišla sam sinu i rekla mu da sam njegova mama": Naša pjevačica ostavila dijete, evo čime se on danas bavi

Tina Ivanović ostavila sina on se danas bavi molerajem

Tina Ivanović je nekada živjela u Svilajnac sa tadašnjim suprugom i sinom Danijelom kojeg su dobili dok je pjevačica bila maloljetna. Međutim, Tina je odlučila da napusti porodični dom, a sin je ostao da živi sa ocem. Naša ekipa je ranije posjetila ovo mjesto kako bi se raspitala o Danijelu. Tada nam je njegova ljubazna komšinica rekla neke detalje.

"Mlad je i vredan dečko, radi moleraj ovde i povremeno odlazi u inostranstvo kako bi radio na građevini. Zarađuje pristojno i vozi dobar auto. Majka kao majka uvek da nešto ispod ruke, ali ne zavisi danas ni od jednog roditelja iako živi sa ocem."

Za Tininog sina kažu da je jako vrijedan i da već dugo sam zarađuje za život, a mjesto gde je odrastao je mirno. Tina je sada u kontaktu sa sinom.

Nikada ga se nisam odrekla

Tina Ivanović je ranije pričala o ovoj bolnoj temi.

"Samo ja znam koliko mi je u tom periodu bilo teško. Mnogo sam patila. Kada je trebalo da vidim svoje dijete, bivši suprug i njegova porodica mi to nisu dozvolili. Nikada ga se nisam odrekla. Pa, koja majka ne bi voljela da bude sa svojim djetetom! Dvije godine nakon razvoda otišla sam da radim u Njemačku i redovno sam slala alimentaciju. Tako je bilo sve do 2005. godine, kada smo se konačno sreli", pričala je Tina svojevremeno, pa nastavila:

"Jednom mi je pošlo za rukom da ga vidim, dok je vozio bicikl. Ne znam da li se sjeća toga, jer bio je baš mali, imao je četiri godine. Prišla sam mu i rekla da sam ja njegova mama i dala mu novac. Primijetila sam da je bio zbunjen i sve vrijeme je gledao ka kapiji kuće u kojoj je živio. Dvije godine nakon razvoda otišla sam da radim u Njemačku i redovno sam slala alimentaciju. Tako je bilo sve do 2005. godine, kada smo se konačno sreli", ispričala je Tina jednom prilikom.