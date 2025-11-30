logo
Momčilo Bajagić Bajaga otkrio svoje pravo porijeklo: "Nemam tamo bliskih rođaka"

Momčilo Bajagić Bajaga otkrio svoje pravo porijeklo: "Nemam tamo bliskih rođaka"

Autor Ana Živančević
Legendarni muzičar Momčilo Bajagić Bajaga otvoreno je govorio o svom poreklu.

Momčilo Bajagić Bajaga otkrio svoje pravo porijeklo: "Nemam tamo bliskih rođaka" Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Momčilo Bajagić Bajaga jedno je od najvećih imena na regionalnoj muzičkoj sceni, s karijerom koja traje decenijama.

Muzikom je počeo da se bavi već sa 14 godina, a prvi veći uspjeh doživio je sa 18, kada je postao član legendarne grupe Riblja Čorba. Nakon što je napustio bend, odlučio je da krene sopstvenim putem i osnovao svoj bend, a njihov prvi album "Pozitivna geografija" izašao je 1984. i odmah osvojio publiku.

Bajagić je radio i muziku za nekoliko filmova i serija, a njegov muzički opus ostavio je značajan trag – njegove pjesme i danas rado slušaju mnoge generacije.

Ipak, malo ko zna gdje je Momčilo rođen. Prema dostupnim podacima, legendarni muzičar došao je na svijet 1960. godine u Bjelovaru.

Jednom prilikom Bajagić je za medije otvoreno govorio o svom poreklu, otkrivajući zanimljive detalje.

"Svi su Bajagići poreklom iz Pive. Nemamo tamo bliskih rođaka jer su se moji preci davno, ko zna kada, preselili u Srem. Posjetio sam, naravno, Pivu. Išao sam kod jednog prijatelja koji je iz Pive, ali nije Bajagić, koji me vodio da obiđem Plužine i taj kraj koji je stvarno prelijep. Ima Bajagića i u Bosni…

