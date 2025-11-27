Bane Mojićević prvi put o tašti i zlostavljanju bivše supruge: Marija javno pričala šta su joj radili majka i ljubavnik

Bane Mojićević je otvorio dušu u intervjuu za Kurir, iznoseći ono o čemu dosad nije želio da govori u javnosti, a mahom se tiče njegovog privatnog života.

Izvor: Instagram/zvezdegrandaspecijal_official

Branislav Bane Mojićević uskoro će održati svoj prvi beogradski koncert, a sada se prvi put osvrnuo i na privatan život koji je štitio od radoznalih pogleda javnosti. On je prvi put progovorio o navodnim aferama sa koleginicama, ali i o odnosu sa bivšom suprugom i taštom.

Svojevremeno se pisalo da je bio u tajnoj romansi i s Tanjom Savić i Slavicom Ćukteraš, na šta je pjevač odgovorio:

- To su bile samo priče, nije bilo ništa konkretno. Normalno je bilo da se na taj način diže publicitet. Više mi se sviđala Tanja za vrijeme audicija i takmičenja. Bila mi je slatka i simpatična, kao i većini nas muškaraca.

Bane je priznao i da je danas dobar sa Tanjom, dok drugu koleginicu slabije viđa.

- Sa svima iz ekipe sam super. Godinama se nismo viđali jer nas je život odveo na razne strane. Tanju viđam češće, a Slavicu malo rjeđe - rekao je za Kurir.

Mojićević se dotakao i svoje borbe sa alkoholizmom. Srećom, danas je to iza njega.

- To je faza u mom životu koja je iza mene. Naravno da sam prolazio kroz mnogo teških trenutaka u životu, kada sam, ne znajući drugačije, pokušao da pronađem utjehu u čašici. To mi je u početku polazilo za rukom, a kasnije je to prestalo da mi pomaže. Kad sam uvidio da mi to šteti, prestao sam s tim uz pomoć i veliku podršku prijatelja, ali i terapija na koje sam išao. Najozbiljniju fazu sa alkoholom imao sam posle razvoda.

Branislav Mojićević je otkrio i u kakvim je odnosima sa bivšom suprugom Marijom.

- Maksimalno korektnim i prijateljskim koliko možemo biti. Najvažnije je da funkcionišemo jako dobro i usklađeno kad su naša djeca u pitanju. To nam je glavni prioritet.

Podsjetimo, Miličina jeziva ispovijest o tome da ju je njena majka tukla i zlostavljala zapalila je region, a pjevač je otkrio i da li je upravo tašta bila uzrok razvoda.

- Moj odnos s bivšom taštom je oduvek bio i ostao dobar. Ona nije bila razlog našeg razvoda. Bila je prisutna, što je i normalno, kao što je to bio slučaj i s mojom porodicom. U lijepim i korektnim smo odnosima, čujemo se i vidimo s vremena na vrijeme. Razlog smo nas dvoje i naš odnos koji nije funkcionisao.

Podsjetite se kako izgleda bivša supruga pjevača:

Pjevač je priznao i da nije video zlostavljanje o kom je Marija pričala.

- Nisam u tome učestvovao ni na koji način. Učestvovao sam u tome dok smo Milica i ja imali zajednički život i dok sam bio dio te porodice. Šta se prije toga dešavalo i kako su izgledali njihov život i odnosi, zaista ne znam i ne mogu da sudim o tome. Svako reaguje i donosi odluke najbolje što ume i u skladu sa svojim stavovima, osjećanjima i razmišljanjima u datom trenutku.

Na kraju se dotakao i nove partnerke, otkrivši i da li planira ponovo da stane na "ludi kamen".

- Ne. Mislim da onome ko prođe kroz loše iskustvo to ne pada na pamet. To mi nije pretjerano važno u životu. Zadovoljan sam i lijepo nam je, imamo divan odnos.