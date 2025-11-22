"Niste ružni, samo nemate para": Isplivale fotke Kardašijanki prije svih operacija i slave, ljudi su u šoku (Foto)

Odnosi među sestrama Kardašijan i suočavanje sa slavom česta su tema njihovih intervjua, a mnogi komentarišu i nevjerovatne transformacije njihovog izgleda.

Izvor: Instagram/kimkardashian

Kortni Kardašijan povela je svoje pratioce na nostalgično putovanje u prošlost, objavivši seriju fotografija iz perioda prije nego što je njena porodica postala svetski poznata.

Na svom Instagram profilu, 46-godišnja preduzetnica podijelila je nekoliko uspomena iz 1999. godine, a posebnu pažnju privukla je fotografija na kojoj pozira sa sestrama Kim Kardašijan (45) i Kloi Kardašijan (41) u usklađenim pidžamama.

Božić 1999. godine

U opisu objave sa sedam fotografija Korti je jednostavno napisala: "1999.“

Druga fotografija deluje kao božićna uspomena – prikazuje tri sestre Kardašijan kako sjede na kauču obučene u pidžame s leopard šarom. Osim identičnih pidžama, svaka drži poklone zamotane u isti ukrasni papir.

"Ovo je dokaz da nismo ružni, samo nemamo para", "Au kakva promena", "Desetine i desetine operacija", Bolje briši ovo", "Ako ništa, makar su pametno ulagale u sebe i sada su tu gdje jesu, možemo da pričamo o njima šta god želimo one se na to ne obaziru", bili su samo neki od komentara ispod fotografija.

Pogledajte kako su Kardašijanke nekada izgledale:

Odnosi u porodici često tema

Odnosi među sestrama Kardašijan i suočavanje sa slavom česta su tema njihovih intervjua.

Tokom nedavnog gostovanja u podcastu Call Her Daddy, Kim je govorila o tome kako su se nosile s naglim ulaskom u svijet slave, priznavši da žali zbog pojedinih stvari. Otkrila je da je "možda ponekad" bila svjesna da se mediji prema Kloi odnose drugačije zbog njenog izgleda, ali je istakla da je Kloi uvek imala sjajne odgovore.

Kada su postale poznate?

Porodica Kardašijan globalnu slavu stekla je 2007. godine lansiranjem rijaliti serijala Keeping Up with the Kardashians.

Emisija je ubrzo postala globalni fenomen, otvorivši put njihovim poslovnim poduhvatima, modnim brendovima i medijskoj dominaciji koja i dalje traje. Iako su i prije toga bile poznate u američkim društvenim krugovima, upravo je ovaj rijaliti pretvorio sestre Kardašijan-Džener u svetske zvijezde.