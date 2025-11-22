"Pozivam sud da reaguje, može i psihijatrija": Ceca prvi put otvoreno o strašnim uvredama Mire Škorić

Ceca je otvoreno i bez zadrške progovorila o strašnim stvarima koje o njoj iznose njeni doskorašnji prijatelji.

Izvor: Youtube/Mira Skoric/prove 3

Folk zvijezda Svetlana Ceca Ražnatović sinoć je, nakon koncerta u Sremskoj Mitrovici, porazgovarala sa pripadnicima sedme sile i tom prilikom se dotakla brojnih tema.

Svakako, udarna stvar o kojoj se danima priča su prozivke od strane Karleuše i Ace Lukasa, ali i Mire Škorić, a Ražnatovićka je ostala dosljedna u tome da iste neće komentarisati jer nije „svinja da se valja u blatu“.

Najveća balkanska zvijezda, Ceca Ražnatović, sinoć je održala spektakularan koncert u Sremskoj Mitrovici, a nakon toga prokomentarisala prozivke na estradi na njen račun. Međutim, poklon koji je dobila od obožavateljke ju je raznežio.

„Svako ima pravo da kaže šta god poželi, takvo je vrijeme, a da se ne snose nikakve posljedice. Za mnoge ljude je besmisleno bacati bilo kakve riječi. Pod broj dva, nije više ni problem da neko kaže 'ne sviđaš mi se kako izgledaš, loše pjevaš, ružna ti je haljina'. U današnje vrijeme dozvoljeno je da se svakakve stvari plasiraju i nije poenta da li ću ja da odgovorim, da li ću da uzvratim istom mjerom, niko od nas nije ni mutav, ni nespretan, ni neelokventan, da ne bi mogao sam da se izbori sa tim. Ne! Ja sam u stvari ljuta na institucije, mnoge stvari se po službenoj dužnosti moraju baviti institucije, tužilaštvo mora da reaguje na ozbiljne optužbe kako za mene, tako i za mnoge druge ličnosti koje su prozivane, kaljane, blaćene“, iskrena je Ceca, koja je istakla da se užasne stvari govore u javnosti, kako za nju, tako i za brojne njene kolege, i to bez posljedica.

„Svako može sebi da dozvoli da najodvratnije, naprljavije, najbrutalnije i najprimitivnije stvari iznese u javnost, da te optužuje za kojekakve zločine, a da ga pritom niko iz tužilaštva ne pozove i ne traži mu da sa dokazima odgovara za izrečeno. Time se uznemirava javnost, ugrožava nečiji život, nanosi šteta, remeti mir jedne porodice. Mora da postoji zakon za to, time se moraju baviti institucije, jer ja u blatu da se valjam sa svinjama ne želim. Svinja uživa, a ja bih bila samo blatnjava, tačka“, dodala je folkerka.

"Institucije se ne bave tim ljudima"

„Institucije treba da se bave tim ljudima, koji takve stvari iznose u javnost. Institucije moraju da ih pozovu, prilože im dokaze i da se to rješava u institucijama, a ne da svako ima mogućnost da nekome uništava život. Šta treba, po cjelom danu da se bavim ljudima koji su isfrustrirani, neostvareni, ne znam njihove pobude, koji se trude da uruše moj lik i djelo? Zašto? Zato što su nesrećni, zato što se institucije ne bave tim ljudima, može i psihijatrija, ja nemam ništa protiv. Neka ih smjeste na psihijatriju, neka ih vode u tužilaštvo, ali mora institucija da reaguje jer ja imam pravo kao stanovnik ove države da budem zaštićena od strane institucije, jer ja ovoj državi plaćam porez i to ozbiljan“, ističe Ražnatovićka i dodaje:

„Svinja te uvlači u blato, zato što ona u blatu uživa, ja svinja nisam i ne želim da budem blatnjava. Samo svinji prija da bude u blatu, ja nisam dio toga“, istakla je Ceca za domaće medije.