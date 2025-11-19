Aca Sofronijević postaje tata: Supruga doktorka se oglasila i podijelila najljepšu vijest

Jedan od najpoznatijih harmonikaša Aleksandar Aca Sofronijević danas slavi 42. rođendan, a njegova supruga lijepa doktorka Kosana Stišović uz rođendansku čestitku otkrila je i da će sledeći rođendan dočekati sa još jednim članom porodice.
"Sređan rođendan, Ti si najbolje ljudsko biće ikada. Hvala što si moj oslonac, moja snaga i največa radost. Svuda i kroz sve zajedno. Živjeli za sve što dolazi. Nas troje", napisala je Kosana, aludirajući na dolazak novog člana porodice.
Sofronijević i Kosana su stali na "ludi kamen" 7. maja 2024. godine, a muzičar ne krije koliko je ponosan na svoju suprugu.