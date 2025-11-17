logo
Komemoracija Zdravku Šotri: Stvorio preko 500 glumaca, samo dvoje došlo da mu oda počast (Foto)

Autor Đorđe Milošević
0

Među prvima je stigla Svetlana Bojković, koja se pozdravila sa članovima porodice.

Komemoracija Zdravku Šotri Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Komemoracija velikanu jugoslovenskog filma Zdravku Šotri, koji je preminuo 8. oktobra u 93. godini, održana je danas, 17. novembra u 12 časova, u prostorijama Jugoslovenske kinoteke. Među prvima koji su stigli bila je porodica preminulog, koja se odmah smjestila u prvi red.

Supruga Zdrava Šotre, Neda Todorović, i sin Marko Šotra zajedno su prisustvovali komemoraciji. Po dolasku su se srdačno pozdravili sa prijateljima, a potom zauzeli svoja mjesta.

Glumica Svetlana Bojković takođe je među prvima stigla, pozdravila se sa porodicom Šotre i potom se pridružila kolegama na svom mjestu.

Podsjetimo, u ime Udruženja filmskih umetnika Srbije, od Zdravka Šotre oprostiće se rediteljka Ana Marija Rosi, dramski umjetnici Ljubomir Bulajić i Svetlana Bojković, kao i reditelj Goran Marković.

