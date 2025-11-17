U "Dinastiji" od nje nije bilo ljepše, a muž je prevario sa 30 godina mlađom: Preko noći izgubila kosu i dotakla dno

Linda Evans proslavlja danas, 18. novembra svoj 83. rođendan, a zvijezda "Dinastije" je nakon decenija burnog života konačno pronašla svoj mir

Izvor: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Starije generacije se sigurno sjećaju neponovljive Linde Evans, glumice koja je stekla svjetsku slavu ulogom Kristi Karington u kultnoj seriji "Dinastija", a svojevremeno je važila i za jednu od najljepših glumica Holivuda.

Obožavali su je i muškarci i žene, a dame su činile sve da izgledaju kao ona. Međutim, Linda je živi primjer onoga da ljepota i bogatstvo ne znače i sreću. Iza glamura njen život nije bio ni približno jednostavan.

Dok je karijera rasla, glumica je privatno prolazila kroz teške periode, uključujući dugotrajnu borbu sa depresijom.

Linda Evans on the set of the television series The Big Valley, 1965pic.twitter.com/yvApKMsQfq — Old Hollywood (@TheOldHollywood)February 18, 2022

Ništa nije bolje bilo ni sa ljubavnim životom. Iako je bila u braku dva puta, nijedan se nije dobro završio. Prvi muž, Džon Derek, ostavio ju je zbog glumice Bo Derek, koja je bila tri decenije mlađa od njega.

Ni brak sa Stenom Hermanom nije potrajao – završili su razvodom nakon samo četiri godine. Nakon toga je imala intenzivnu, ali kratku vezu sa muzičarem Janijem, koji ju je, navodno, nagovarao na estetske zahvate.

Uz sve to, Linda se dugo borila sa zavisnošću od ljekova protiv bolova. Zbog toga je 2014. završila u pritvoru – zaustavljena je zbog prebrze vožnje, a u automobilu su joj pronađene brojne pilule.

Linda Evans uhapšena zbog vožnje u pijanom stanju Izvor: YouTube

Upravo tada nastao je i čuveni snimak na kome je djelovala potpuno iscrpljeno i bez trunke šminke, koji je izazvao haos u javnosti.

Godinama je trpjela nesnosne bolove u leđima, toliko jake da je, kako je kasnije pričala, u nekim trenucima izgubila volju za životom. Bol ju je gurnuo u pretjeranu upotrebu ljekova, a uz fizičku muku borila se i sa teškom depresijom.

Intenzivne terapije i agresivno liječenje dovele su čak i do gubitka kose, pa je bila prinuđena da nosi periku.

Danas živi povučeno, u Vašingtonu, a sudeći po objavama na mrežama, konačno je pronašla svoj mir.