Svakom djetetu po stan, 3 kuće u Leskovcu: Folkerove komšije u šoku kad su saznale šta sve posjeduje

Svakom djetetu po stan, 3 kuće u Leskovcu: Folkerove komšije u šoku kad su saznale šta sve posjeduje

Autor Đorđe Milošević
0

Cobe se u jednom trenutku povukao iz javnosti i posvetio porodici i muzici.

Cobe se u jednom trenutku povukao iz javnosti i posvetio porodici i muzici.

Slobodan Batjarević Cobe postao je poznat 2007. godine u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", nakon čega se povukao iz javnosti. Danas živi na relaciji Srbija – Nemačka, posvećen je porodičnom životu i uživa u ulozi oca i dede. Ima ćerku i sina, kao i čak četvoro unučadi.

Cobe ističe da je tokom karijere uspio da zaradi dovoljno da obezbijedi najbliže, što mu je, kako kaže, najveći uspjeh.

"Sve svoje sam obezbijedio. Meni je bio cilj da vodim djecu ka pravom putu. Meni kao Cobetu je dovoljna jedna svirka, pa se supruga i ja skupimo da imamo da jedemo i pijemo. Nama ne treba više", rekao je pevač.

Otkrio je i da je djeci obezbijedio krov nad glavom:

"Kupio sam svakom djetetu po stan. Sin mi živi u Berlinu, a ćerka se udala u Austriji. Oni imaju svoje stanove. U Leskovcu imamo tri kuće", izjavio je za Hype TV.

Najmlađi deda na estradi

Iako ima samo 43 godine, Cobe se prošle godine po četvrti put ostvario kao deda. Deda je tri djevojčice i jednog dječaka.

"Prelijep je osećaj biti deda… stvarno se unuci vole više od djece. Ma, prelijep je to osjećaj, ispunjen sam u svakom smislu", pričao je ranije za Grand, uz ponos što ima unuke Anu i Elisu, kao i unuka Dijega.

Cobe se oženio veoma mlad — sa 18 godina stupio je u brak sa dugogodišnjom djevojkom Anom, sa kojom ima dvoje djece, ćerku Slađanu i sina Nebojšu.

Komšije iznenađene pričama o nekretninama

Ekipa Kurira nedavno je posjetila kraj u Leskovcu gdje Cobe boravi. Komšije imaju samo riječi hvale za njega, ističući da je vrijedan, pošten i skroman. Ipak, tvrde da za navodne tri kuće nisu znali.

"Cobe je mnogo dobar čovjek. Mi za te tri kuće nismo znali. Ovdje ima samo jedna, evo ova u koju gledamo", rekao je jedan komšija, što je potvrdila i komšinica.

