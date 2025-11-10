Udala se sestra Nataše Bekvalac ali nije nosila vjenčanicu: Osvanuli kadrovi sa tajnog vjenčanja, svi gledali u mladu

Nataša Bekvalac objavila je emotivne kadrove sa vjenčanja sestre kojoj je i otpjevala svoj veliki hit "Ponovo"

Izvor: Printscreen/Instagram

Pjevačica Nataša Bekvalac podijelila je emotivne trenutke sa vjenčanja sestre, a njeni pratioci bili su oduševljeni autfit koji je Katarina odabrala za ovaj veliki dan.

Katarina Šarović sudbonosno "da" je rekla u bijelom kompletu sa velikim cvijetom sa prednje strane, a njeno izdanje ljudi su oduševljeno komentarisali.

Bekvalčeva je objavila i video snimak mladenaca dok su stajali pored svadbene torte uz riječi: "Udala se moja ljubav".

Pogledajte kako je izgledalo vjenčanje:

Nataša se latila mikrofona i sestri zapjevala svoj najveći hit "Ponovo", a emotivan video na kojem se grle je objavila na Instagram storiju.

Pogledajte 01:25 Nata udala sestru, pa zapevala Izvor: instagram/bekvalceva Izvor: instagram/bekvalceva

U jednom trenutku su sestre zapjevale zajedno i "Nikotin", a gosti su bili oduševljeni atmosferom koju su dovele do usijanja.

Inače, na vjenčanju je bila i pjevačica Marija Mikić, koja je sa Natašom hvatala bidermajer.

Marija mikić i Nataša Bekvalac hvataju bidermajer

Izvor: Instagram printscreen / wwwmarijamikiccom

Nataša je, reklo bi se prema snimku koji je objavila Marija na svom Instagram storiju, više željela buket, pa je stala u prvi red, ali mlada ga nije bacila u njenom pravcu, pa je on otišao u ruke druge osobe.

- Jako sam tužna - rekla je Nataša, dok je Marija dodala:

- Srce mi se slama.

Pogledajte kako je sve izgledalo: