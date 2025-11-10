logo
Udala se sestra Nataše Bekvalac ali nije nosila vjenčanicu: Osvanuli kadrovi sa tajnog vjenčanja, svi gledali u mladu

Autor Jelena Sitarica
0

Nataša Bekvalac objavila je emotivne kadrove sa vjenčanja sestre kojoj je i otpjevala svoj veliki hit "Ponovo"

Udala se sestra Nataše Bekvalac Izvor: Printscreen/Instagram

Pjevačica Nataša Bekvalac podijelila je emotivne trenutke sa vjenčanja sestre, a njeni pratioci bili su oduševljeni autfit koji je Katarina odabrala za ovaj veliki dan.

Katarina Šarović sudbonosno "da" je rekla u bijelom kompletu sa velikim cvijetom sa prednje strane, a njeno izdanje ljudi su oduševljeno komentarisali.  

Bekvalčeva je objavila i video snimak mladenaca dok su stajali pored svadbene torte uz riječi: "Udala se moja ljubav".

Pogledajte kako je izgledalo vjenčanje:

Nataša se latila mikrofona i sestri zapjevala svoj najveći hit "Ponovo", a emotivan video na kojem se grle je objavila na Instagram storiju.

Pogledajte

01:25
Nata udala sestru, pa zapevala
Izvor: instagram/bekvalceva
Izvor: instagram/bekvalceva

U jednom trenutku su sestre zapjevale zajedno i "Nikotin", a gosti su bili oduševljeni atmosferom koju su dovele do usijanja.  

Inače, na vjenčanju je bila i pjevačica Marija Mikić, koja je sa Natašom hvatala bidermajer.

Marija mikić i Nataša Bekvalac hvataju bidermajer
Izvor: Instagram printscreen / wwwmarijamikiccom

Nataša je, reklo bi se prema snimku koji je objavila Marija na svom Instagram storiju, više željela buket, pa je stala u prvi red, ali mlada ga nije bacila u njenom pravcu, pa je on otišao u ruke druge osobe.

- Jako sam tužna - rekla je Nataša, dok je Marija dodala:

- Srce mi se slama.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Pogledajte

00:31
Marija Mikić i Nataša Bekvalac se guraju da uhvate bidermajer
Izvor: instagram/wwwmarijamikiccom
Izvor: instagram/wwwmarijamikiccom

Nataša Bekvalac sestra rođendan

