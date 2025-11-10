"Kasnije u životu sam postala željeno dijete": Nataša Bekvalac na ivici suza progovorila o svojim roditeljima

Nataša Bekvalac govorila je o svom ranom djetinjstvu.

Pevačica Nataša Bekvalac poznata je po tome koliko cijeni porodične vrijednosti, a danas je na svom Instagram profilu podijelila dirljivu fotografiju svojih roditelja, Dragoljuba i Mire Bekvalac.

Natašin otac je nekadašnji fudbaler i trener, dok je majka Mira radila u prosvjeti. Iako se poslednjih godina rijetko pojavljuju u javnosti, Nataša je otkrila da su vikend proveli u toploj, porodičnoj atmosferi, uživajući u zajedničkom vremenu.

Inače, Nataša je jednom prilikom gostujući u jednoj emisiji govorila o djetinjstvu.

"Mislim da sam kasnije u životu postala željeno dijete, ali u trenutku kada je moj tata saznao da je dobio još jednu djevojčicu nije bio presrećan. Kasnije sam saznala za tu porodičnu priču i to mi je, kao ženskom djetetu, stvorilo probleme", iskreno je ispričala Nataša za Blic TV, pa dodala:

"Ne mogu da se požalim da me roditelji nisu voljeli, i sada sam voljena, imamo duboke, predivne odnose, ali ponekad su taj poriv i želja mog oca da dobije sina, a ima tri ćerke, preovladavale, te smo se sve tri u nekom životnom periodu osjećale manje vrijedno. Možda baš zato toliko glasno paradiram za jednakost i ljubav. Možda odatle i potiču problemi sa kojima sam se susrijetala u ljubavi. Moje sestre bi vam rekle da sam ja bila omiljeno dijete naših roditelja, ali iz moje perspektive to nije izgledalo tako. Meni je samo bilo poklonjeno najviše pažnje jer sam bila najvrcavije i 'najproblematičnije' dijete, pa me je samim tim bilo najteže vaspitati."

