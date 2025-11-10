Arkan šutnuo Miroslava Ilića: Pjevač otkrio sve o incidentu sa Ražnatovićem, sve počelo od svađe sa ženom Bore Čorbe

Miroslav Ilić svojevremeno je ispričao detalje sukoba sa Arkanom, a do problema je došlo jer je te večeri, kako je priznao, pretjerao sa pićem.

Poslednjih dana, na mrežama ponovo kruži snimak iz jedne emisije u kojoj se čuveni pevač Miroslav Ilić dotakao incidenta sa pokojnim Željkom Ražnatovićem Arkanom, otkrivši da je od nekadašnjeg komandanta Srpske dobrovoljačke garde dobio šut u cjevanicu.

Arkan i Miroslav bili su gosti emisije Milovana Ilića Minimaksa, a pjevač je potom otkrio šta se dešavalo te noći:

- Bilo je to osamdesetih, u Sredačkoj ulici, u klubu "Duga". Ja inače godinama ne pijem, ali te noći valjda sam malo pretjerao... Prišao mi je jedan korpulentan mladić i jako me je šutnuo u cjevanicu ispod stola. Sve zvijezde sam vidio. Pogledao sam gore i vidio dva oka koja nisu bila baš prijateljska - prisjetio se Miroslav.

Potom je dodao:

- Prošla je ta noć, otrijeznio sam se i otišao u Stokholm, gdje sam sreo pokojnog Joksu, mog druga, a ujedno i Arkanovog kuma. On me pita: "Je l’ stvarno, šta to čujem, u Beogradu si imao problema s Arkanom?" Ja kažem da uopšte nemam pojma ko je to. Joksa nastavlja: "Ma šta se praviš blesav, u 'Dugi', ono ispod stola!" Ja mu odgovaram da znam da sam dobio po cjevanici, ali ne znam ko je taj čovjek.

Arkan objasnio šta se dogodilo

Arkan je, pak, imao svoju verziju događaja, u koju je umiješao i suprugu frontmena Riblje Čorbe, Boru Đorđevića.

- Miroslav je, kada je trijezan, med i mlijeko, a kada popije – pretvara se u đavola. Bilo je to '82. On je bio uzrujan i svađao se sa ženom Bore Čorbe, a ja sam samo branio damu - rekao je Arkan.

I Bora potvrdio Arkanovu priču

Pokojni frontmen "Riblje Čorbe" ispričao je i sam pozadinu incidenta.

"Došlo je do sukoba između mene i Miroslava i ja sam ga gađao čašom. Nisam ga pogodio jer sam sjedio nezgodno, ali mi je bilo čudno što nije odreagovao. On je ćutao jer ga je Arkan udario ispod stola u cjevanicu, a ovaj je znao da je to Arkan, za razliku od mene", rekao je Bora.