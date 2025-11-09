"Slađa me uhvatila na djelu, dobio sam 2 šamara i ćao": Đani priznao da je varao suprugu, otkrio detalje

Đani je progovorio o nevjerstvu u braku sa suprugom Slađom.
Pjevač Radiša Trajković Đani otkrio je da nije uvijek bio vjeran supruzi Slađi, ali da su sve probleme uspjeli da prebrode.
Đani navodi da je kod njega danas sve u najboljem redu kada je porodica u pitanju i da mu je Slađa uvijek tu za sve.
"Super sam, super je i porodica, svi smo na okupu i to je najvažnije. Moram da kažem da me najviše sluša žena, a najmanje ne smem da kažem, dobiću batine", rekao je Đani pa je otkrio da li ga je nekada Slađa uhvatila na djelu:
"Mladost ludost, meni je Slađa tu sada, ona je uvijek uz mene, moram da kažem da je ona i naučila da kuva. Priznajem da me je nekada uhvatila na djelu, i da je bilo dva šamara i ćao."
Đani je otkrio da li je nekada imao neki veći sukob sa Slađom:
"Nisam, mi sve rješavamo zajedno", rekao je Đani pa je priznao da je snimio pjesmu za svoju suprugu Slađu:
"Snimio sam pjesmu i da imam dva života i njega bi posvetio tebi, tu pjesmu sam snimio prije sedam mjeseci, ali se desila povreda pa nisam pustio tada", rekao je Đani, pa ponovo pričao o porodici i budućem zetu:
"Najviše me sluša ćerka, sinovi onako, snajke su dobre, ali najviše bih volio da budući zet vodi računa o mojoj ćerki. Svima je interesantno što moja ćerka ne voli kamere, ona se stalno sklanja pa sada svi pišu o njoj. Moram da kažem da sam ja radio dosta, a moja Slađa je bila sa djecom, vodila računa o njima", zaključio je pevač u Pink Premijeri.