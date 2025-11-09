"Slađa me uhvatila na djelu, dobio sam 2 šamara i ćao": Đani priznao da je varao suprugu, otkrio detalje

Đani je progovorio o nevjerstvu u braku sa suprugom Slađom.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Pjevač Radiša Trajković Đani otkrio je da nije uvijek bio vjeran supruzi Slađi, ali da su sve probleme uspjeli da prebrode.

Đani navodi da je kod njega danas sve u najboljem redu kada je porodica u pitanju i da mu je Slađa uvijek tu za sve.

"Super sam, super je i porodica, svi smo na okupu i to je najvažnije. Moram da kažem da me najviše sluša žena, a najmanje ne smem da kažem, dobiću batine", rekao je Đani pa je otkrio da li ga je nekada Slađa uhvatila na djelu:

"Mladost ludost, meni je Slađa tu sada, ona je uvijek uz mene, moram da kažem da je ona i naučila da kuva. Priznajem da me je nekada uhvatila na djelu, i da je bilo dva šamara i ćao."

Đani je otkrio da li je nekada imao neki veći sukob sa Slađom:

"Nisam, mi sve rješavamo zajedno", rekao je Đani pa je priznao da je snimio pjesmu za svoju suprugu Slađu:

"Snimio sam pjesmu i da imam dva života i njega bi posvetio tebi, tu pjesmu sam snimio prije sedam mjeseci, ali se desila povreda pa nisam pustio tada", rekao je Đani, pa ponovo pričao o porodici i budućem zetu:

"Najviše me sluša ćerka, sinovi onako, snajke su dobre, ali najviše bih volio da budući zet vodi računa o mojoj ćerki. Svima je interesantno što moja ćerka ne voli kamere, ona se stalno sklanja pa sada svi pišu o njoj. Moram da kažem da sam ja radio dosta, a moja Slađa je bila sa djecom, vodila računa o njima", zaključio je pevač u Pink Premijeri.