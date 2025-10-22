Uhapšen bivši dečko Edite Aradinović? Javno ga ponizila na jednom nastupu, sad mu stavili lisice u Dubaiju

Jedan od uhapšenih u sklopu velike akcije protiv organizovanog kriminala koja se od jutros sprovodi i širom teritorije Srbije, navodno bio u vezi sa pjevačicom Editom Aradinović

Izvor: Printscreen/Instagram

Kurir saznaje da je u sklopu velike akcije protiv organizovanog kriminala koja se od jutros sprovodi i širom teritorije Srbije, uhapšen navodno i bivši dečko pjevačice Edite Aradinović. Kako je saopšteno iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, sedam osoba je uhašeno u Srbiji i još dvije u Španiji i jedna u Dubaiju.

Edita Aradinović nije u javnosti otkrivala identitet partnera s kojim je provela pet godina, a kada su raskinuli obrisala je sve zajedničke slike s Instagrama - gdje je njegov lik skrivala stikerima srca.

Kasnije je došlo do pomirenja i obnavljanja veze, ali i ponovnog raskida. Partner je Editi poslao cvijeće na nastup, pokušavajući da se pomire, ali je ona taj buket pred svima bacila i rekla da joj ga je poslao bivši dečko i da se džabe trudi.

"Jao, ljudi, evo, dobila sam cvijeće od svog bivšeg dečka, sa kojim sam bila pet godina. Ako neko može da snimi, bilo bi divno. Ja želim da mu poželim, da kažem da me boli k***a i da se nikad neću pomiriti sa njim! D***j ga!", uzviknula je Aradinovićeva, pa bacila buket iz sve snage u publiku.

Podsetite se:

Pogledajte 01:37 Edita Aradinović Izvor: Tiktok/izvestac Izvor: Tiktok/izvestac

Hapšenje navodnog bivšeg dečka u Dubaiju izvedeno je u sklopi akcije hapšenja pripadnika takozvanog vračarskog klana. Oni se, kako je saopšteno iz tužilaštva dovode u vezu sa dva ubistva.

Prema nezvaničnim informacijama, on je poslednjih godina živio u tom gradu. Za njegovo ime vezivale su se pjevačice s domaće scene, koje su ga navodno obilazile u Emiratima.