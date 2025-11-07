Sonja se oglasila i brutalno uzvratila Lukasu: Optužio je da je kuću prodala navodnom bivšem ljubavniku, neće da ćuti

Sonja Vuksanović nije željela da ćuti na uvrede bivšeg supruga Ace Lukasa

Aca Lukas nedavno je podigao ogromnu prašinu kada je u gostovanju u podkastu kod Bokija 13 spomenuo bivšu suprugu i optužio je da je kuću koju joj je ostavio prodala Marku Jariću.

Podsjetimo, on je svoju nekadašnju partnerku svojevremeno javno optužio da ga je varala sa srpskim košarkašem, a sada se ponovo dotakao cijele priče sa kućom.

- Ja kad sam se razveo sa poslednjom suprugom sam im ostavio kuću. Naravno, tu živi moje dijete. Kuća koja vrijedi skoro pa milion eura! Ja sam ostao u stanu.

"Sve sam ja to potpisao, nema tu šta... Ja sam takav čovjek. To više nije bila moja kuća, već kuće moje žene, i ona može da proda kome hoće, da radi sa tom kućom šta hoće. Ona je imala neke svoje planove, ja nemam ništa protiv. Međutim, desila se druga stvar. Ona je prodala tu kuću i kupila stan! Ona je meni i rekla da će prodati kuću i kupiti stan... Rekao sam joj okej, ako vam tako odgovara... Ali, ko kupuje kuću? Marko! Da, Marko!" istakao je pjevač.

On je u nastavku izjavio da nije problem što je on kupio kuću već da je trebao da mu javi.

- E, sad, šta je poenta priče. Nije poenta priče što je on kupio kuću, već ako se mi znamo sto godina, a znamo se, red je da dođeš i kažeš: "E, pregovaram sa tvojom bivšom ženom da kupim kuću", to je - zaključio je Lukas.

Sada se nakon ovih izjava oglasila i Sonja koja nije željela da se upusti u dublji problem sa bivšim, ali ipak nije željela ni da ne da komentar.

"On mene već 10 godina izvlači sa nekim pričama, ali to je za mene davna prošlost i glupost. Ne bih, kao ni do sada, ništa što je on rekao komentarisala" kroz osmijeh je poručila Acina bivša žena za Blic.

Podsjetite se i kako je par nekada izgledao:

