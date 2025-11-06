Ko je navodna nova djevojka Bena Afleka sa kojom je uhvaćen? Bivša ga prozvala da je nije volio, on "priveo" ljepoticu

Ben Aflek uhvaćen je sa misterioznom brinetom koja nije skidala osmijeh

Izvor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Ben Aflek uslikan je sa nepoznatom ljepoticom tokom vožnje Los Anđelesom. Lijepa brineta nije skidala osmijeh sa lica prije nego što je ušla u njegov luksuzni automobil, a potom se od paparaca krila velikim sunčanim naočarama.

Glumac se, očekivano, nije oglašavao po pitanju navodne nove romanse, niti je poznato da li ih uopšte veže romantična ili poslovna veza.

Inače, izlazak sa misterioznom ženom usledio je malo pošto je Dženifer Lopez javno udarila na bivše tvrdeći da nikada nije bila istinski voljena jer "njeni bivši nisu bili sposobni za to".

Nakon njene izjave reagovao je i njen prvi suprug Ođani Noa, koji joj je uzvratio riječima da je ona ta koja je problem.

"Problem nismo mi. Nisam ja. Problem si ti. Ti si ta koja nije mogla da se obuzda."

"Bila si voljena više puta", nastavio je. "Udavala si se četiri puta. I imala bezbroj veza između. Imala si dobre veze... Na primjer, sa mnom. Nikada nisam lagao, nikada se nisam loše ponašao, nikada te nisam prevario".

"Ali ti... ti si izabrala slavu i bogatstvo, udaljavajući se od naše veze", napisao je o Lopez. "Ti si odlučila da lažeš, da me varaš, i uprkos tome ja sam ostao. Čak sam pokušao da sačuvam brak i održim ga živim. Molila si me da sačuvamo brak kako ne bi ispalo loše u javnosti, jer ti je više bilo stalo do svog imidža."

Podsetite se i ko su sve bili partneri Džej Lo:

Nakon ovih riječi, javnost je stala praktično u odbranu muževa latino zvijezde, a poznato je i da joj je poslednji brak pukao jer je Dženifer uporno radila ono što je Benu smetalo. Ostaje samo da vidimo da li je Ben konačno našao onu pravu.