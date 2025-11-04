Mira Banjac posle velike tragedije donijela odluku: "To je moja poslednja uloga, ne mogu više"

Proslavljenoj glumici Miri Banjac danas je 96. rođendan, koji dočekuje u svom stanu u Novom Sadu.

Proslavljena glumica Mira Banjac slavi danas 96. rođendan. Otkako je početkom godine doživjela tragediju, kada joj je umro sin, Mira živi povučinom životom.

Ona se povukla i sa glumačke scene nakon što je završeno snimanje serije "Zakopane tajne" gdje je odigrala svoju poslednju ulogu.

Glumačka legenda nedavno je doživjela porodičnu tragediju zbog smrti sina jedinca. Branislav Jovanović, sa kojim je živjela u Novom Sadu preminuo je 6. februara nakon komplikacija sa upalom pluća, a sahranjen je dva dana kasnije na novosadskom groblju.

"Nikada se više nisam udala, a Brana je bio i ostao moj voljeni i obožavani sin, moja najveća ljubav. U momentu razvoda, Brana je bio suviše mali da bi dobio 'drugog oca', a kasnije, kad je porastao, 'drugi otac' mu više nije ni bio potreban", rekla je glumica i osvrnula se na ostale partnere koje nikada nije javno predstavljala:

"Nije mi nedostajalo poštovanje muškaraca. Mene su moji ljudi voljeli."

Podsjetimo, Jovanović je bio svjedok svih glumačkih podviga Banjčeve. Dobila ga je samo godinu dana nakon što je diplomirala, a njen brak sa njegovim ocem nije potrajao. O tome je jednom prilikom i govorila:

"Često u životu očekujemo jedno, a dogodi se nešto drugo. Andrej Jovanović, inženjer po struci, bio je moja velika ljubav. Udala sam se za njega kad sam imala 24 godine. Oboje smo s radošću čekali Branino rođenje i to je ubrzo bilo jedino što nas je spajalo."

Mira svoje partnere nije nikada više predstavljala javnosti. Poslednjih godina rjeđe obilazi i rodno mjesto Erdevik, a u kojoj kući je živjela i šta kažu komšije o njoj istraživala je emisija "Metar moga sela".

Svaki Mirin susret sa mještanima Erdevika, po njihovim riječima, uvijek je bio srdačan. Baš zato Erdevičani imaju puno ljubavi za ovu glumicu.

"Voljela je uvijek da dođe, bila je jako ponosna", kaže jedna mještanka Erdevika, a na pitanje kako reaguju ljudi kada Mira Banjac dođe u svoje rodno selo odgovara: "Pozdravljaju je, prilaze joj," ispričali su u pomenutoj emisiji.