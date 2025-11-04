Ana Nikolić otpjevala je pjesmu koju je napisala Marina Tucaković nakon najstrašnijeg događaja u životu

Izvor: Kurir/MODNO/Stefan Stojanović

Nakon njene smrti na estradi više ništa nije isto, a mnogi pevači i pevačice kažu da će takvog tesktopisca kao što je Marina Tucaković, teško ko zameniti. Da je među nama, Marina bi danas napunila 72 godine, ali život i sudbina hteli su drugačije.

Tokom svoje karijere napisala je više od 4.000 pesama, od koje su mnoge postale hitovi i slušaju se i dan danas. Zaslužna je za brojne, uspešne karijere pevača i pevačica, a jednu pesmu je napisala u najtežem razdoblju svog života i potom je ponudila Ani Nikolić da je otpeva.

Najtužniju pjesmu Marine Tucaković otpevala je Ana: Pravo značenje ledi krv u žilama, svi mislili da je o bivšem

U pitanju je pesma "Mišo moj", koju je Marina posvetila sinu Milošu, koji je preminuo 2008. godine. Imao je samo 24 godine, a navodno ga je majka našla bez znakova života, u sobi porodične kuće.

Marina je otvoreno govorila o značaju ove pesme, koja je nastala iz njenog ličnog bola i želji da je Ana Nikolić otpeva. Mnogi smatraju da je ova pesma najtužnija pesma otpevana na estradi.

Tekst pesme "Mišo moj"

"Kad ljudi vide me, znam ja da pomisle

Da ono najgore ipak sam prošla

Dobro se pretvaram, sve živo zavaram

A svaka pomoć bi dobro mi došla

Sećanja sam zaledila

Al' nisam bol pobedila

Ne mogu više da zadržim bol

Ne pomažu tablete uz sav alkohol

I plačem, Mišo moj, plačem pred strancima

Još ukus tuge peče na mojim nepcima

Ne mogu više da zadržim bol

Ma neka sam sto puta ja slabiji pol

I kada ostarim i kad posivi sve

Oči će mi biti od plača crvene

Nadaš se, ne nadaš, al' ne možeš da znaš

Koliko koraka ko od nas ima

I kada prođe sve i kad sve nestane

Ostaju ožiljci u nama svima"