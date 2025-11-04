Ana Nikolić otpjevala je pjesmu koju je napisala Marina Tucaković nakon najstrašnijeg događaja u životu
Nakon njene smrti na estradi više ništa nije isto, a mnogi pevači i pevačice kažu da će takvog tesktopisca kao što je Marina Tucaković, teško ko zameniti. Da je među nama, Marina bi danas napunila 72 godine, ali život i sudbina hteli su drugačije.
Tokom svoje karijere napisala je više od 4.000 pesama, od koje su mnoge postale hitovi i slušaju se i dan danas. Zaslužna je za brojne, uspešne karijere pevača i pevačica, a jednu pesmu je napisala u najtežem razdoblju svog života i potom je ponudila Ani Nikolić da je otpeva.
Najtužniju pjesmu Marine Tucaković otpevala je Ana: Pravo značenje ledi krv u žilama, svi mislili da je o bivšem
U pitanju je pesma "Mišo moj", koju je Marina posvetila sinu Milošu, koji je preminuo 2008. godine. Imao je samo 24 godine, a navodno ga je majka našla bez znakova života, u sobi porodične kuće.
Marina je otvoreno govorila o značaju ove pesme, koja je nastala iz njenog ličnog bola i želji da je Ana Nikolić otpeva. Mnogi smatraju da je ova pesma najtužnija pesma otpevana na estradi.
Tekst pesme "Mišo moj"
"Kad ljudi vide me, znam ja da pomisle
Da ono najgore ipak sam prošla
Dobro se pretvaram, sve živo zavaram
A svaka pomoć bi dobro mi došla
Sećanja sam zaledila
Al' nisam bol pobedila
Ne mogu više da zadržim bol
Ne pomažu tablete uz sav alkohol
I plačem, Mišo moj, plačem pred strancima
Još ukus tuge peče na mojim nepcima
Ne mogu više da zadržim bol
Ma neka sam sto puta ja slabiji pol
I kada ostarim i kad posivi sve
Oči će mi biti od plača crvene
Nadaš se, ne nadaš, al' ne možeš da znaš
Koliko koraka ko od nas ima
I kada prođe sve i kad sve nestane
Ostaju ožiljci u nama svima"