"Pozvali bi 20 najružnijih muškaraca na jednu prelijepu djevojku": Glumica otkrila ko je sve posvećivao Plejboj vilu

Dženi Mekartni u jednoj emisiji govorila je šta je sve vidjela u poznatoj vili Hjua Hefnera.

Američka glumica i voditeljka Dženi Mekarti rođena je 1. novembra 1972. godine, a svjetsku slavu stekla je zahvaljujući saradnji sa magazinom Plejboj. Svoju karijeru započela je 1993. godine, kada joj je upravo taj magazin ponudio 20.000 dolara da pozira za oktobarsko izdanje. Ubrzo je proglašena za Plejmejt mjeseca, a potom i za Plejmejt godine, sa honorarom od 100.000 dolara.

Pogledajte fotografije Dženi Mekartni:

Ona je gostovala prošle godine u popularnoj emisiji voditelja Endija Koena, a između ostalog, osvrnula se i na svoju karijeru Plejboj zečice i na erotske zabave u ozloglašenoj Plejboj vili.

Otkrila kako je postala Plejboj model

Dok je radila u prodavnici, gdje se prodavao i magazin Plejboj, Dženi je jednom prilikom ugledala naslovnu stranu sa Anom Nikol Smit i pomislila da bi i ona mogla da se nađe na takvom mjestu.

Taj trenutak, kako kaže, bio je prekretnica u njenom životu i početak njenog puta ka slavi.

"Odlučila sam da odem u zgradu Plejboja u Čikagu i jednostavno ih pitam. 'Kako ljudi postaju modeli u Plejboju?', rekla sam. 'Oni ne ulaze tako kao ti, moraš pošalješ svoje fotografije', odbrusili su mi", otpočela je svoju priču glumica. Međutim, dok je čekala lift kako bi izašla iz zgrade, osmjehnula joj se sreća.

Urednica magazina je prošla pored nje i neobavezno je upitala da li želi da "nabaci bikini" i dođe na fotografisanje koje je bilo u toku

"Rekla sam da hoću, ali sam pomislila kako se nisam obrijala i da je to loše. Otišla sam i obukla bikini, došla do fotografa i oni su samo viknuli: 'Poza'. Dopale su im se moje poze i fotografije, a onda sam otišla kući autobusom. Dok sam se vratila kući, oni su mi već ostavili govornu poštu na telefonu, rekavši da žele da me testiraju za Mis oktobra. Do sledeće godine, postala sam Plejboj model", otkrila je svoje početke u modeling industriji.

Zgodne žene i najružniji muškarci

Makarti, ipak, nije živjela u Hefnerovoj Plejboj vili, poput mnogih drugih djevojaka, ali jeste odlazila na njihove žurke. Priznaje da je vidjela toliko se*sa da joj je bilo "muka" i da je sve to bilo "odvratno".

"Tada je još uvijek bilo mnogo se*sa sa poznatim ličnostima u vili. Išla sam na te žurke, tako da sam vidjela mnogo akcije. Nažalost, oni bi pozvali 20 muškaraca na jednu djevojku... Da, oni su bili u raju. Ali, isto tako ti muškarci su imali 70 godina. Svuda su bile samo zgodne žene i najružniji muškarci. Bili su stvarno, stvarno stari", ispričala je ona.

Pogledajte fotografije Hjua Hefnera:

Postala glumica i voditeljka

Ona je pored Plejboj karijere sredinom devedesetih pokrenula je svoj šou "The Jenny McCarthy Show", a potom i NBC sitkom "Jenny" (1997). Na filmu se pojavila u komedijama "BASEketball" (1998), "Scream 3" (2000), "Scary Movie 3" (2003) i "Dirty Love" (2005), koji je sama napisala i producirala. Iako film nije dobro prošao kod kritike, učvrstio je njen status u svijetu zabave.

Pogledajte kako danas izgleda Dženi Mekartni:

Kasnije je vodila svoj talk show "The Jenny McCarthy Show", a bila je i jedna od voditeljki popularne emisije "The View". Od 2019. godine članica je žirija muzičkog takmičenja "The Masked Singer".