"Meni je Beograd kao druga kuća": Kaliopi nikad ljepša na promociji nove pjesme, hipnotisala pojavom

Čuvena pjevačica Kaliopi promoviše u Beogradu novu numeru "Dobro veče i laku noć" autora Romea Grila

Jedna od najcjenjenijih pjevačica sa prostora bivše Jugoslavije, Kaliopi, poznata po svojoj moćnoj interpretaciji i prepoznatljivom glasu, ponovo oduševljava publiku. Autorka i izvođačica bezvremenskih hitova poput "Bato", "Crno e belo", "Kofer ljubavi" i mnogih drugih, donosi novu pjesmu kojom najavljuje i posebnu promociju.

Riječ je o numeri "Dobro veče i laku noć" autora Romea Grila, nakon čega je čeka priprema serije unplugged koncerata u Skoplju.

Pjevačica je bila veoma raspoložena, a promociju je započela riječima: "Meni je ovdje kao druga kuća".

Kada je riječ o pjesmi "Dobro veče i laku noć", Kaliopi je rekla: "Ovo je jedna potpuno ženska pjesma. Ali mislim i da će muškarci rado đuskati sa nama".

