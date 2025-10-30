logo
"Meni je Beograd kao druga kuća": Kaliopi nikad ljepša na promociji nove pjesme, hipnotisala pojavom

Autori Jelena Sitarica Autori Ana Živančević
Čuvena pjevačica Kaliopi promoviše u Beogradu novu numeru "Dobro veče i laku noć" autora Romea Grila

Kaliopi na promociji nove pjesme Izvor: MONDO

Jedna od najcjenjenijih pjevačica sa prostora bivše Jugoslavije, Kaliopi, poznata po svojoj moćnoj interpretaciji i prepoznatljivom glasu, ponovo oduševljava publiku. Autorka i izvođačica bezvremenskih hitova poput "Bato", "Crno e belo", "Kofer ljubavi" i mnogih drugih, donosi novu pjesmu kojom najavljuje i posebnu promociju.

Riječ je o numeri "Dobro veče i laku noć" autora Romea Grila, nakon čega je čeka priprema serije unplugged koncerata u Skoplju. 

Pogledajte kako je Kaliopi izgledala na promociji pjesme:

Pjevačica je bila veoma raspoložena, a promociju je započela riječima: "Meni je ovdje kao druga kuća"

Kada je riječ o pjesmi "Dobro veče i laku noć", Kaliopi je rekla: "Ovo je jedna potpuno ženska pjesma. Ali mislim i da će muškarci rado đuskati sa nama"

Posluštajte šta je sve rekla:

Pogledajte

00:59
Kaliopi promivisala svoju novu pesmu “Dobro vece I laku noc”
Izvor: MONDO/Ana Živančević
Izvor: MONDO/Ana Živančević

Pogledajte i spot za njenu novu numeru:

Kaliopi "Dobro veče i laku noć"
Izvor: YouTube

