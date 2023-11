Kaliopi Bukle je otkrila nove detelje tragedije koja se dogodila na njenom koncertu u Beogradu.

Pevačica Kaliopi imala je zakazan koncert u MTS Dvorani, pred sam nastup došlo je do nemilog događaja kada je jednoj ženi pozlilo. Dvorana je ispražnjena, a Hitna pomoć je pokušala da reanimira ženu. Nažalost, pokušaji da joj se spase život bili su uzaludni i ona je preminula.

Pjevačica je teško podnijela vijest o tragediji, odvedena je u policijsku stanicu da bi dala izjavu policiji, a sada se ponovo oglasila povodom nemilog događaja.

"Javljam se u ime svih nas koji smo tužno i tragično doživjeli sinoćnu tragediju. Najtužniji trenutak ikada u mojoj karijeri. Veliki šok za sve nas. Koncert još nije počeo, čekali smo da svi uđu, da se napuni dvorana i da slavimo život i gospođa koja je preminula je bila jedna od njih. Odmah sam sišla u publiku i shvatila da imamo ozbiljan slučaj", ispričala je Kaliopi i dodala:

"Publika su nevjerovatni ljudi, svi su se molili da se dogodi neko čudo, ali nažalost, to se nije dogodilo. Jedan život je vrjedniji od stotinu koncerata. Odlažemo koncert i novi termin će uskoro biti poznat. Želim da u ime cijelog svog tima uputim saučešće celoj porodici. Gospođa je samo godinu dana starija od mene, nije iz Makedonije, tu je bila i njena ćerka, brinuli smo se i o njoj, dok ostatak porodice nije došla na lice mjesta. Ponosna sam na naš narod i drage ljude koji su sinoć bili u sali, svi su napustili prostor kada je to zatraženo zbog kiseonika za pacijenta. Žena je majka mog fana i ne bih otkrivala njen identitet. Kada se nešto tako strašno dogodi, ne znam kome je do plesa. I naša dužnost je bila da pokažemo poštovanje prema porodici. Nadam se da se ovako nešto više nikada neće dogoditi", istakla je Kaliopi u emisiji "Premijera-Vikend Specijal".

Gospođa koja je preminula je na koncertu bila sa prijateljicama i ćerkom, iznenada je izgubila svijest i srušila se, zbog čega je odmah pozvana Hitna pomoć.

