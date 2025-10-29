Mirjana Bobić Mojsilović svila je svoju oazu u selu Mramorak gde danas živi povučeno

Izvor: Instagram printscreen/mbm_art_galerija

Književnica, nekadašnja voditeljka i slikarka Mirjana Bobić Mojsilović oduvek je živela po sopstvenim pravilima, daleko od nametnutih standarda i očekivanja javnosti. Pre nekoliko godina odlučila je da sebi priušti mir te je kupila kuću u selu Mramorak, za koju su domaći mediji tada pisali da ju je platila oko 29.000 evra.

Inače, Mirjana se jednom udavala – za doktora Ljubomira Mojsilovića, koji je, nažalost, preminuo veoma mlad, u svojoj 37. godini.

Iz tog braka književnica ima ćerku, koja joj je, kako ističe, najveća životna radost i nepresušan izvor snage, a nakon ovog braka, nikada se više nije udavala.

- Bilo je ljubavi u mom životu, strasti i ludila i svega, ali očigledno nikada nisam htela da se udam. Svesno sam birala muškarce s kojima nisam mogla da ostvarim tu vrstu veze, da ne bih ugrozila svoju ćerku, a sada me udaja ne zanima. Udata sam za svoju slobodu, ispričala je jednom prilikom.

- Ja nikome ne preporučujem to. Za dete je ta situacija uvek potresna i ono je uvek oštećeno, objasnila je.

- Ako se u toj vezi rodi još neko dete, to je uvek katastrofa za ovo prvo.

Kada su je pitali "da li joj je zbog toga ćerka zahvalna", Mirjana je odgovorila otvoreno.

- Nikada joj nisam pričala sa njom na tu temu. Zamisli kakva je to majka kada želi da joj ćerka bude za bilo šta zahvalna, izričita je bila.

Pogledajte i fotografije književnice sa ćerkom:

Vidi opis Voditeljki muž umro u 37, a ona se nikad više nije udala: Na selu kupila kuću od 29.000 € i ovako danas živi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/mirjanabobic Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/mirjanabobic Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/mirjanabobic Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/mirjanabobic Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/mirjanabobic Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/mirjanabobic Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/mirjanabobic Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/mirjanabobic Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/mirjanabobic Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/mirjanabobic Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/mirjanabobic Br. slika: 11 11 / 11

Kuću kupila za 29.000 evra

Mirjana danas živi povučenijim životom, a dobar deo vremena provodi u Mramorku gde je kupila kuću.

- Polako, ali sigurno postajemo najpoznatije banatsko selo. Što se tiče Mire, ova kuća je pripadala jednoj staroj paorskoj bogatoj familiji. Kasnije su je nasledili neki lovci, koji su je prodali. Platila ju je 29.000 evra, što je vrlo povoljno. Pored velike kuće, ona je uz nju dobila i veliki plac. Čuo sam da će se baviti poljoprivredom, ima lepu baštu i sve uslove za uzgajanje voća i povrća - otkrio je tada jedan meštanin koji tvrdi da komšije imaju samo reči hvale za slavnu spisateljicu i slikarku.

Pogledajte kadrove sa bajkovitog imanja: