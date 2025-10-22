logo
Snimili smo trenutak kada je Prija vidjela njega kod Nataše: Namjerno spustila pogled i potpuno ga iskulirala

Snimili smo trenutak kada je Prija vidjela njega kod Nataše: Namjerno spustila pogled i potpuno ga iskulirala

Autor Đorđe Milošević
0

Aleksandra i Dejan sarađivali su na albumima "Zvuk tišine" i "Devet života", a zajedno su snimili i duetsku pesmu "Ludnica"

Prijovićka i Dejan Kostić Izvor: MONDO

Pjevačica Aleksandra Prijović definitivno je stavila tačku na saradnju sa kompozitorom Dejanom Kostićem, sa kojim je godinama uspješno radila, ali čini se da tu nije kraj.

Kako se može vidjeti na snimku sa sinoćne promocije albuma Nataše Bekvalac, Dejan se nije čak ni pozdravio sa Aleksandrom, sa kojom je do skoro blisko sarađivao, a bili su i prijatelji, te jedno o drugom imali samo riječi hvale.

Mi smo se zadesili u tom trenutku blizu njih i snimili Kostića koji je prošao pored Prijinog stola, a ona je samo spustila pogled i potpuno ga ignorisala. Tek kada je prošao, ona je podigla glavu i nastavila da ćaska opušteno sa prijateljima.

Pogledajte neprijatnu scenu:

Pogledajte

01:25
Prijovićka spustila pogled kad je prošao on: Do juče bili najbolji, sad se ne poznaju
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Razlog sukoba nije poznat, a Aleksandra se do sada nije oglašavala po tom pitanju.

