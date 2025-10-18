logo
Gumac zarađuje ozbiljnu lovu, a živi u kolibi: Ljudi su bijesni zbog detalja na zidu, a on se time hvali

Autor Đorđe Milošević
0

Vuk ne krije da je strastveni lovac, a u više navrata je bio na meti osuda javnosti.

Gumac zarađuje ozbiljnu lovu, a živi u kolibi: Ljudi su bijesni zbog detalja na zidu, a on se time h Izvor: Instagram/screenshot/vukkosticbadza

Sve više javnih ličnosti u Srbiji prodaje luksuzne nekretnine i spas traže na obroncima planina, brda i negdje gdje nema gužve i gradske vreve, a jedan od njih je i glumac Vuk Kostić.

Poznato je da umjetnik godinama živi u Beogradu, ali ne krije da posjeduje i vikendicu na Mokroj Gori, koju je jednom prilikom i pokazao na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram/screenshot/vukkosticbadza

 Kuća je u potpunosti od drveta, Vuk je vodio računa o svakom detalju, mnogi su mišljenja da je idealno mjesto za odmor, ali su mu pojedini zamjerili što je pretjerao za životinjskim krznom koje je na zidovima. Kostić je strastveni lovac, te često nailazi na negativne komentare na račun svog "hobija".

"Da, to su te njuške. Pravi prijatelji koji te nikad ne bi ogovarali, izdali, bili grubi prema tebi. Trčali bi za tobom na svojim malim nogama do kraja svijeta, dali bi svoj mali život za tebe, a da ne trepnu. Saradnici u najlepšem poglavlju našeg života", poručio je uz jednu fotografiju na kojoj se vide Kostićeva ljubimci, a tada je ujedno i pokazao svoj kutak na pomenutoj lokaciji.

"Preselio bih se na Mokru Goru"

Vuk je jednom prilikom istakao da je spreman i na preseljenje, ako se realizuje autoput do Užica.

 "Ako prođe autoput do Užica, eto mene na Mokroj Gori da živim i da odatle putujem na predstave u Beograd", rekao je jednom prilikom glumac.

