A.K. se trudila vešto da prikrije svog privatan život i momke sa kojima je bila, ali detalji polako isplivavaju na površinu.
Klupko oko transrodne starlete A. K., koja je uhapšena zbog sumnje da je ucenjivala Vujadina Savića, počelo je da se odmotava nakon što je bivši fudbaler dao izjavu u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu 8. oktobra.
Život A. K. sada je u centru pažnje javnosti, a svakog dana pojavljuju se novi detalji o njenim vezama i aktivnostima. Protiv nje se već mesec dana vodi postupak po prijavi Vujadina Savića, a na društvenim mrežama često je delila fotografije sa svojim partnerima.
Klupko oko transrodne A.K. se polako odmotava: Otkriveno sa kim je sve bila, drama dobija novi epilog
Na objavljenim slikama vidi se kako je muškarci ljube, dok su njihova lica uvek bila pažljivo sakrivena. Prema saznanjima, jedan od njenih partnera živi u Dubaiju, gde je A. K. više puta putovala kako bi ga posetila.
Uložila u sobe skoro 60.000 evra
Podsećamo, A.K. uložila je u svoj fizički izgled skoro 60.000 evra, a od zahvata nema šta nije radila.
"Objasniću vam redom. Ne mogu da se setim svega u cent, ali ovo su najbliži podaci. Uradila je nos dva puta, jednom je bilo 11.000 evra, drugi put 8.000 evra, plus je platila avio karte i hotel za Tursku. Promena masti i oblikovanje tela koštali su je 9.000 evra, plus troškovi koji su je izašli za Istanbul. Grudi su bile 3.500 evra, silikoni u zadnjici i fileri 10.000 evra. Zatezanje očiju bilo je 5.000 evra, ali nije bila zadovoljna jer su procurele slike, pa joj je taj hirurg vratio novac. Zube je dva puta radila i to prvi put u Beogradu, a drugi put u Novom Pazaru. Prvi put je za to izdvojila 9.000 evra, drugi put 6.000 evra. Ali to nije sve. Obrve je menjala nekoliko puta i to ju je izašlo oko 2.000 evra. Da vam ne pričam o tretmanima, skidanju dlaka sa lica i tela i ostalim kerefekama na koje je išla."
Diskriminirao LGBTQ+ zajednicu
Značajno je napomenuti da je Vujadin javnosti poznat po homofobičnim stavovima. Često je diskriminisao LGBTQ+ zajednicu, prozivavši ih javno na svojim društvenim mrežama, pa je ovaj slučaj zbog toga dodatno digao prašinu.
Izvor: Kurir/ Mondo