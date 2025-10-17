A.K. se trudila vešto da prikrije svog privatan život i momke sa kojima je bila, ali detalji polako isplivavaju na površinu.

Izvor: prinstscreen

Klupko oko transrodne starlete A. K., koja je uhapšena zbog sumnje da je ucenjivala Vujadina Savića, počelo je da se odmotava nakon što je bivši fudbaler dao izjavu u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu 8. oktobra.

Život A. K. sada je u centru pažnje javnosti, a svakog dana pojavljuju se novi detalji o njenim vezama i aktivnostima. Protiv nje se već mesec dana vodi postupak po prijavi Vujadina Savića, a na društvenim mrežama često je delila fotografije sa svojim partnerima.

Vidi opis Klupko oko transrodne A.K. se polako odmotava: Otkriveno sa kim je sve bila, drama dobija novi epilog Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: društvene mreže/printscreen Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: društvene mreže/printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: prinstscreen Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: prinstscreen Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: prinstscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: prinstscreen Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: prinstscreen Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: prinstscreen Br. slika: 8 8 / 8

Na objavljenim slikama vidi se kako je muškarci ljube, dok su njihova lica uvek bila pažljivo sakrivena. Prema saznanjima, jedan od njenih partnera živi u Dubaiju, gde je A. K. više puta putovala kako bi ga posetila.

Uložila u sobe skoro 60.000 evra

Podsećamo, A.K. uložila je u svoj fizički izgled skoro 60.000 evra, a od zahvata nema šta nije radila.

"Objasniću vam redom. Ne mogu da se setim svega u cent, ali ovo su najbliži podaci. Uradila je nos dva puta, jednom je bilo 11.000 evra, drugi put 8.000 evra, plus je platila avio karte i hotel za Tursku. Promena masti i oblikovanje tela koštali su je 9.000 evra, plus troškovi koji su je izašli za Istanbul. Grudi su bile 3.500 evra, silikoni u zadnjici i fileri 10.000 evra. Zatezanje očiju bilo je 5.000 evra, ali nije bila zadovoljna jer su procurele slike, pa joj je taj hirurg vratio novac. Zube je dva puta radila i to prvi put u Beogradu, a drugi put u Novom Pazaru. Prvi put je za to izdvojila 9.000 evra, drugi put 6.000 evra. Ali to nije sve. Obrve je menjala nekoliko puta i to ju je izašlo oko 2.000 evra. Da vam ne pričam o tretmanima, skidanju dlaka sa lica i tela i ostalim kerefekama na koje je išla."

Diskriminirao LGBTQ+ zajednicu

Značajno je napomenuti da je Vujadin javnosti poznat po homofobičnim stavovima. Često je diskriminisao LGBTQ+ zajednicu, prozivavši ih javno na svojim društvenim mrežama, pa je ovaj slučaj zbog toga dodatno digao prašinu.

Izvor: Kurir/ Mondo