Jelena Karleuša se srušila u Pinkovim zvezdama: Promašila stolicu i tresnula o pod, vikala da ne može da ustane (Video)

Pjevačica Jelena Karleuša je u novoj epizodi emisije Pinkove zvezde završila na patosu

Izvor: Instagram/jelenasuperstar

Pjevačica Jelena Karleuša doživjela je peh tokom snimanja Pinkovih zvezda, koji će publika biti u prilici da vidi u narednoj emisiji.

Naime, pop diva je kao po običaju prišla Draganu Stojkoviću Bosancu, na čiji naslon od stolice je pokušala da sjedne, međutim, u tom trenutku pala je na pod!

"Ljudi, ne mogu da ustanem", uzviknula je Jelena dok je Bosanac pokušao da je podigne.

Desingerica, koji je prvo čuo da je nešto udarilo i gledao oko sebe, rekao je Jeleni::

"Koliko si teška zatresao se cio studio, mislio sam da nešto pada sa plafona".

Pogledajte ovu scenu::