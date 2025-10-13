logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ko je kandidat zbog kojeg je Karleuša gasila drugima tastere? Uzela ga za ruku, a on odabrao Viki!

Ko je kandidat zbog kojeg je Karleuša gasila drugima tastere? Uzela ga za ruku, a on odabrao Viki!

Autor mondo.me
0

U četvrtoj epizodi Pinkovih Zvezda, nastupio je Miodrag Đokić, koji dolazi iz Niša i ima 23 godine.

Miodrag Đokić Pinkove zvezde Izvor: Youtube/Pinkove zvezdice/Printscreen

Još kao dječak osvojio je srca gledalaca takmičenjem u Pinkovim zvezdicama. Kasnije je svoju sreću okušao i u Zvezdama Granda, a sada je uspio da očara žiri Pinkovih zvezda, nekoliko godina kasnije.

Na samom početku je dobio glas od Jelene Karleuše, zatim i od njenih kolega, što je Jelenu dovelo do toga da pokuša da im ugasi tastere, u namjeri da Đokić dospije u njen tim.

Sa svih 5 osvojenih glasova, imao je pravo da bira mentora, i nakon Jelenine borbe, kandidat se ipak odlučio za Violetu Viki Miljković, što je šokiralo prisutne.

Svi komentari bili su pozitivni, a Zorica Brunclik mu je poželjela sreću u narednim krugovima.

Nišlija je izjavio da bi volio da Jelena nastavi da glasa za njega, iako ju je možda razočarao izborom, na šta je ona odgovorila da će za dobre pjevače, uvijek davati svoj glas.

PINKOVE ZVEZDE: Cela emisija – EP 004 – 11.10.2025
Izvor: Youtube/Pinkove Zvezde

Možda ce vas zanimati

Tagovi

pinkove zvezde miodrag đokić Jelena Karleuša

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ