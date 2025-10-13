Ko je kandidat zbog kojeg je Karleuša gasila drugima tastere? Uzela ga za ruku, a on odabrao Viki!

U četvrtoj epizodi Pinkovih Zvezda, nastupio je Miodrag Đokić, koji dolazi iz Niša i ima 23 godine.

Izvor: Youtube/Pinkove zvezdice/Printscreen

Još kao dječak osvojio je srca gledalaca takmičenjem u Pinkovim zvezdicama. Kasnije je svoju sreću okušao i u Zvezdama Granda, a sada je uspio da očara žiri Pinkovih zvezda, nekoliko godina kasnije.

Na samom početku je dobio glas od Jelene Karleuše, zatim i od njenih kolega, što je Jelenu dovelo do toga da pokuša da im ugasi tastere, u namjeri da Đokić dospije u njen tim.

Sa svih 5 osvojenih glasova, imao je pravo da bira mentora, i nakon Jelenine borbe, kandidat se ipak odlučio za Violetu Viki Miljković, što je šokiralo prisutne.

Svi komentari bili su pozitivni, a Zorica Brunclik mu je poželjela sreću u narednim krugovima.

Nišlija je izjavio da bi volio da Jelena nastavi da glasa za njega, iako ju je možda razočarao izborom, na šta je ona odgovorila da će za dobre pjevače, uvijek davati svoj glas.