Ana Radulović na sudu: Gastozova bivša pričala da imaju intimni snimak, voditeljka došla na ročište

Autor Dragana Tomašević
0

Prije nekoliko mjeseci Nađa Rakić, bivša djevojka Nenada Marinkovića Gastoza, tvrdila je da Ana Radulović ima intimni snimak sa njim, što je poznata voditeljka demantovala, a zatim i podnijela tužbu

Ana Radulović na sudu: Gastozova bivša pričala da imaju intimni snimak, voditeljka došla na ročište Izvor: Pink scereenshot

Voditeljka televizije Pink i rijalitija Elita, Ana Radulović, stigla je na drugo, zakazano ročište u Prvi osnovni sud u Beogradu.

Radulovićeva je došla na zakazano ročište sa bivšom djevojkom Nenada Marinkovića Gastoza, Nađom, koja ju je javno klevetala.

Prije nekoliko mjeseci Nađa Rakić, bivša djevojka Nenada Marinkovića Gastoza, tvrdila je da Ana Radulović ima intiman snimak sa njim, što je poznata voditeljka demantovala, a zatim i podnijela tužbu.

Ana je na ročište došla elegantno obučena, vidno raspoložena i nasmejana, spremna za suočavanje. Ipak do toga nije došlo, jer se Nađa nije pojavila na sudu.

"Nađa se naravno nije pojavila i bićete obaviješteni kad bude zakazano sledeće ročište. Nije se pojavila sigurno jer ne stoji iza toga što je rekla, pritom sam javno okačila da je suđenje ako nije obaviještena, sinoć je sigurno vidjela. Pošto ona kaže da je vidjela da je njen dečko snimao krišom djevojke, ona kao majka ženskog djeteta, zašto bi posle toga ostala u vezi sa nekim ko je krišom snimao djevojke? Neko normalan ne bi ostao sa takvim dečkom u vezi", rekla je Ana i dodala:

"Ja se nadam da će se djevojka treći put pojaviti. To je nepoštovanje države suda, mene nema razloga da ne poštuje".

 (Kurir, MONDO)

