Advokati Pi Didija traže manju kaznu: Otkriveni detalji njihovog zahtjeva i šta radi reper iza rešetaka

Autor Ana Živančević
0

Poznati reper Pi Didi proglašen je krivim 2. jula.

Advokati Pi Didija traže manju kaznu Izvor: Youtube printscreen/ TheEllenShow

Tim advokata muzičkog mogula Šona “Didija” Kombsa podnio je sudu detaljan memorandum sa nizom argumenata za smanjenje njegove zatvorske kazne. U ponedeljak, 22. septembra, dostavili su dokument od 182 strane u kome predlažu da Kombs, star 55 godina, ne izdrži više od 14 mjeseci zatvora. Ovo se odnosi na dvije optužbe za organizovanje prevoza radi prostitucije.

Pogledajte kako su izgledale žurke Pi Didija:

Detalji dokumenta koji su podnijeli advokati

U dokumentu koji je pribavio magazin People, njegovi advokati navode: "To je jedina pravedna i fer kazna koja može biti izrečena."

"Gospodin Kombs je u skoro 13 mjeseci provedenih u zatvoru doživio duboku promjenu, iskoristio vrijeme na produktivan način i pokazao odlučnost da se vrati porodici i zajednici i vodi najbolji mogući život,“ piše u memorandumu.

"Od prvog dana u Metropolitan Detention Center-u posvetio se rehabilitaciji — uključujući potpuno odvikavanje od svih supstanci.“

Advokati su u dokumentu opisali i njegovu životnu priču, podsetivši na ubistvo njegovog oca kada je imao samo tri godine, kao i na "nasilne" veze sa bivšim partnerkama koje su bile dio postupka. Naveli su da je Kombs tokom života prošao kroz "duboke traume" i borio se sa ozbiljnom zavisnošću od opijata. "Kao i svaki zavisnik, njegovo ponašanje pod uticajem ljekova protiv bolova bilo je nepredvidivo i često je stajalo iza incidenata o kojima je bilo riječi na suđenju", stoji u podnesku.

Pogledajte sa kim se sve družio reper:

Godinu dana trezan

Prema njihovim riječima, od kada je u zatvoru, Kombs je prvi put posle mnogo godina potpuno trijezan i sada "inspiriše i pomaže" drugim zatvorenicima. Podsjetili su i da Kombs nema raniji krivični dosije te da ima sedmoro djece i staru majku koji zavise od njega.

"On je odslužio više od godinu dana u jednom od najzloglasnijih američkih zatvora i iz tog iskustva izvukao je najbolje moguće pouke,“ navodi se u dokumentu. „Vrijeme je da se gospodin Kombs vrati svojoj porodici, nastavi liječenje i pokuša da iskoristi sledeće poglavlje svog izuzetnog života.“

Izricanje presude u oktobru

Advokati dodaju da je kazna ne duža od 14 mjeseci očigledno dovoljna, ali ne i veća nego što je potrebno“ da ispuni svrhu kažnjavanja. Kombs je 2. jula oslobođen optužbi za trgovinu ljudima i reketiranje, ali je osuđen za dvije manje optužbe povezane sa prostitucijom. Na izricanju presude 3. oktobra mogao bi da dobije i do 20 godina federalnog zatvora ukoliko bi sudija dosudio maksimalne uzastopne kazne.

Tužioci su, međutim, preporučili kaznu između 51 i 63 mjeseca.

Izvor: Kurir/ MONDO

