KUMOVI ŽESTOKO ZARATILI?! Andreana ne može Darku Laziću da pređe preko jedne stvari - Za sve krivi Barbaru?

Njih dvoje su uvek bili podrška jedno drugom, a sada je navodno došao kraj prijateljstvu.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel/Instagram /darkolazicofficial/screenshot

Pevačica Andreana Čekić uvek je bila tu za svog kuma Darka Lazića, te je za njega uvek imala samo lepe reči. Međutim, kako prenose domaći mediji njih dvoje su se navodno žestoko posvađali i pitanje je da li će se ovog puta pomiriti.

Pevačica je navodno kumu zamerila, jer se iza njenih leđa druži sa njenim bivšim verenikom Markom, što je nju mnogo povredilo.

"Andrena je bila uz Darka i kada je bilo lepo i kada ga su se svi odrekli, kao brat i sestra su. Zato je mnogo i zabolelo to što je saznala da joj je Darko zario nož u leđa. Nije ni sanjala da je Darko u kontaktu sa njenim bivšim verenikom, i da se na sve to još i viđaju i druže. Kada su raskinuli Darko je stao uz Andreaninu stranu i podržao je, nije imao lepe reči za njega, pa se još više šokirala kada je dobila fotografiju sa jedne kućne žurke gde su nasmejani pozirali i grlili se. Darko je na tom okupljanju bio sa Barbarom, a Andreana je iste sekunde kada je dobila tu sliku poslalala poruku kumu. Pitala je da joj objasni što ju je izdao, ali joj on nije odgovorio na poruku", rekao je izvor za "Star" i dodao:

"Andreana se rasplakala zbog cele situacije, a naročito jer Lazić nije ni pokušao da joj objasni to. Ona mu neće preći lako preko ovoga, a za sve krivi i njegovu devojku Barbaru, od kada je sa njom Čekićevoj se ne javlja uopšte".