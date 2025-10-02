logo
Preminuo glumac koji je glumio Mikija Pirsa u "Mućkama": Obožavaoci širom svijeta se opraštaju od njega

Autor Ana Živančević
0

Glumac Patrik Marej, najpoznatiji kao Miki Pirs, preminuo je nakon borbe sa rakom.

Preminuo glumac koji je glumio Mikija Pirsa u "Mućkama" Izvor: Andy Oliver / Goff Photos / Profimedia

Zvezda serije "Mućke" (Only Fools and Horses) Patrik Marej umrо je u 68. godini. Glumac najpoznatiji po ulozi Mikija Pirsa, ranije se borio sa rakom pluća, ali je dobio potvrdu da je izliječen. Godinu dana kasnije, otkrio je da mu se bolest vratila i proširila na noge i karlicu. Šezdesetosmogodišnjak se već jednom uspješno izborio sa rakom pluća i prošle godine mu je rečeno da je zdrav.

U dirljivom saopštenju podijeljenom na jednoj fan stranici serije "Mućke", navedeno je: "Patrik Marej. Sa iskrenom tugom javljamo vijest o smrti našeg prijatelja Patrika Mareja – Mikija Pirsa za mnoge. Bio je redovan posjetilac naših konvencija i nedostajaće nam njegov humor i radost koju je donosio mnogima."

Obožavaoci se opraštaju od glumca

Obožavaoci su pohrlili da izraze saučešće, a jedan je napisao: „Patrik je devedesetih bio taksista u Blekhitu i često bih ga zvao da me vozi kući posle kasnog izlaska u pab… Radio je to između svojih glumačkih angažmana… Ovo je veoma tužna vijest.“

"Tako tužna vijest. Divan gospodin. Hvala ti za smijeh po kome ćeš živijeti zauvjek. Počivaj u miru“, napisao je drugi. 'Moje najdublje saučešće porodici Patrika, on je bio sjajan lik u seriji ‘Mućke', mojoj omiljenoj komediji svih vremena. Počivaj u miru", dodao je treći.

Patrik je tumačio ulogu Mikija u 20 epizoda serije "Mućke" tokom njenog 22-godišnjeg trajanja, od 1983. do 2003. godine i poput Del Boja bio je poznat po švercu i sitnim poslovima na crnom tržištu, prenosi The Mirror.

Rodney's Auction Blunder!
Izvor: YouTube

Najpoznatiji je bio po svojim pretencioznim tvrdnjama o uspjehu kako u biznisu tako i sa ženama, a često je koristio Rodnijevo neiskustvo u poslu.

Nakon završetka serije 2003. godine, dobio je nekoliko filmskih uloga, uključujući filmove "The Firm" i "Curse of the Pink Panther", ali je na kraju napustio glumu i postao taksista u Kentu.

smrt preminuo glumac Patrik Marej

