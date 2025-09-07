Preminuo glumac iz serije "Selo gori, a baba se češlja": Igrao Deku Uzelca, objavljen datum sahrane

Narodno pozorište Republike Srpske objavilo je tužnu vijest da je preminuo istaknuti glumac Dobrica Agatanović, poznatiji kao Aga.

Izvor: YouTube/screenshot

Agatanović je rođen 1942. godine u Blacu, u Srbiji, a školovao se na Glumačkoj školi u Novom Sadu. Nakon jednogodišnjeg angažmana u Vršcu, svoju profesionalnu karijeru nastavio je u Banjaluci, gdje je od 1968. do 2006. godine bio stalno angažovan u Narodnom pozorištu.

Tokom više decenija rada, ostvario je brojne uloge u dramskom i u komičnom repertoaru. Osim pozorišnih uloga, glumac je imao uspješnu karijeru i na filmu i televiziji. Glumio je u filmovima kao što su "Dan duži od godine" iz 1971. godine i "Doktor Mladen" iz 1975. godine.

Njegova televizijska karijera obuhvatila je brojne TV serije kao što su "Morava", "Goli život", "Žene, ljudi i sve ostalo", "Tata i zet" ,"Selo gori, a baba se češlja", u kojoj je ostvario zapaženu ulogu Deke Uzelca, i mnoge druge.

"Sahrana našeg dragog Age održaće se u ponedeljak, 8. septembra, u 13 sati u Blacu, Republika Srbija", saopštilo je Narodno pozorište Republike Srpske.