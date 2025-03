Sin potvrdio tužnu vijest: Umro Brus Glover, čuveni negativac iz filma o Džejmsu Bondu

Umro Brus Glover, čuveni negativac iz filma o Džejmsu Bondu.

Izvor: YouTube/screenshoot

Brus Glover, glumac koji je igrao negativca Mister Vinta u filmu o Džejmsu Bondu "Diamonds Are Forever" iz serijala o Džejmsu Bondu, preminuo je u 92. godini.

Njegov sin, glumac iz filma "Povratak u budućnost", Krispin Glover, podijelio je na Instagramu da je preminuo 12. marta, bez drugih detalja o njegovoj smrti. Glumac je takođe podijelio niz slika iz različitih uloga svog oca tokom godina, a mnogi obožavaoci su u komentarima nazvali preminulog Glovera "legendom".

Brus Glover je poznat po ulogama zamenika Grejdija Kokera u filmu "Walking Tall" iz 1973. godine, Dafija u ostvarenju "Chinatown" iz 1974. sa Džekom Nikolsonom, i kao utjerivača dugova u filmu "Hard Times" iz 1975. godine reditelja Voltera Hila.



Glover je takođe nastupao u stotinama predstava, uključujući Brodvej gdje je igrao uz Bet Dejvis u komadu "The Night of the Iguana" Tenessia Vilijamsa, kao i sa En Benkroft u predstavi "Mother Courage and Her Children" ("Majka hrabrost i njena djeca") početkom šezdesetih.

U filmu "Diamonds Are Forever" (1971) reditelja Gaja Hamiltona – šestom i poslednjem filmu Eon Productions sa Šonom Konerijem u ulozi Džejmsa Bonda – Glover i Pater Smit tumačili su likove Mr. Vinta i Mr. Kida, homoseksualne ubice koje izvršavaju naređenja krijumčara dijamanata Ernsta Stavro Blofelda (Čarls Grej).

Ova nezaboravna uloga omogućila im je da završavaju jedni drugima rečenice, ubiju zubara sa škorpijom, sruše helikopter vremenskom bombom i nekoliko puta pokušaju da ubiju Konerijevu verziju Bonda.

Džejms Bond -Dijamanti su večni Izvor: YouTube/ROnald Brown



Govoreći o svojoj ulozi u intervjuu iz 2019. godine zaVariety, Glover je rekao: "Gaj Hamilton je bio potpuno otvoren za svaku moju ideju i mnogo uspjeha u humoru tog filma je moj. To su sve bile moje ideje.“

"Poslednji trenutak u filmu, kada Šon Koneri napravi onu nepristojnu stvar gurajući hooha u moj yaha i daje tom liku njegov poslednji veliki sek*sualni trenutak, najveći je smijeh u filmu. Sjećam se da sam dobio nekoliko komplimenata na to od Sveca, sera Rodžera Mura, koji je rekao da je to najsmješniji trenutak u Bond filmu, što mi je drago."

Glover nikada nije bio školovani glumac, ali je djelovao kao da ima prirodni instinkt za to. U mladosti je razmišljao o tome da postane umjetnik ili sportista. Nakon kratkog perioda nastupa u varijantnim predstavama, pozvan je da služi u američkoj vojsci, gdje je bio stacioniran u Koreji od 1953. do 1955. godine.

Po povratku kući, Glover je dobio ulogu Kilroja u lokalnoj produkciji "Camino Real" Tenesija Vilijamsa – iako je rekao da nikada prije nije video pozorišnu predstavu – a zatim je stekao diplomu iz govorništva na Northwestern univerzitetu.

Nakon toga, uslijedile su stotine uloga, a Glover je takođe imao brojne nastupe u televizijskim serijama tokom svoje karijere, uključujući "Car 54", "Where Are You?", "Route 66", "Perry Mason", "My Favorite Martian", "The Rat Patrol", "Mod Squad" i "Gunsmoke".

Gloverova supruga Beti, sa kojom je bio u braku 56 godina, preminula je 2016. godine.

(Telegraf, MONDO)