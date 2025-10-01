logo
NOVA BALKANSKA ZVIJEZDA? JAKOV JOZINOVIĆ PRAVA SENZACIJA! Park Univerziteta nikad puniji!

NOVA BALKANSKA ZVIJEZDA? JAKOV JOZINOVIĆ PRAVA SENZACIJA! Park Univerziteta nikad puniji!

Autor Marija Vukčević
0

Momak koji je uspio da društvene mreže iskoristi na pravi način i pridobije simpatije cijelog regiona zahvaljujući snimcima svojih „spontanih“ izvođenja evergrin hitova.

NOVA BALKANSKA ZVIJEZDA? JAKOV JOZINOVIĆ PRAVA SENZACIJA! Izvor: MONDO

Mladi muzičar Jakov Jozinović, dvadesetogodišnjak iz Vinkovaca, za kratko vrijeme postao je prava senzacija.

Izvor: MONDO

Podgorička publika sa nestrpljenjem je dočekala njegov prvi nastup u Crnoj Gori, a koncert u Univerzitetskom parku pokazao je da je interesovanje za Jozinovića na zavidnom nivou. Dovoljno govori i činjenica da su se ljudi iz različitih gradova počeli okupljati satima prije početka.

Izvor: MONDO

Momak koji je uspio da društvene mreže iskoristi na pravi način i pridobije simpatije cijelog regiona zahvaljujući snimcima svojih „spontanih“ izvođenja evergrin hitova. Karte za njegov koncert u beogradskoj MTS dvorani rasprodate su u rekordnom roku, a isti scenario ponavlja se i u svakom gradu gdje je nastup najavljen, što je potvrðeno i večeras kod nas.

