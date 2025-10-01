NOVA BALKANSKA ZVIJEZDA? JAKOV JOZINOVIĆ PRAVA SENZACIJA! Park Univerziteta nikad puniji!

Momak koji je uspio da društvene mreže iskoristi na pravi način i pridobije simpatije cijelog regiona zahvaljujući snimcima svojih „spontanih“ izvođenja evergrin hitova.
Mladi muzičar Jakov Jozinović, dvadesetogodišnjak iz Vinkovaca, za kratko vrijeme postao je prava senzacija.
Podgorička publika sa nestrpljenjem je dočekala njegov prvi nastup u Crnoj Gori, a koncert u Univerzitetskom parku pokazao je da je interesovanje za Jozinovića na zavidnom nivou. Dovoljno govori i činjenica da su se ljudi iz različitih gradova počeli okupljati satima prije početka.Izvor: MONDO
Momak koji je uspio da društvene mreže iskoristi na pravi način i pridobije simpatije cijelog regiona zahvaljujući snimcima svojih „spontanih“ izvođenja evergrin hitova. Karte za njegov koncert u beogradskoj MTS dvorani rasprodate su u rekordnom roku, a isti scenario ponavlja se i u svakom gradu gdje je nastup najavljen, što je potvrðeno i večeras kod nas.