"Pokušavaš da gledaš fudbal, ali si otac djevojčice": Ne prestajemo da se smijemo zbog tate prekrivenog cirkonima

Autor Jelena Sitarica
0

Jedan tata samo je želio da pogleda utakmicu na miru, kada se pojavila njegova ćerkica sa gomilom cirkona, i "magija" je krenula

"Pokušavaš da gledaš fudbal, ali si otac djevojčice": Ne prestajemo da se smijemo zbog tate prekrive Izvor: instagram/nika.diwa

Jedan tata poželio je da u miru odgleda utakmicu, ali njegova ćerkica imala je drugačiji plan. Naoružana gomilom cirkona, krenula je da pokazuje svoj umjetnički talenat – oblijepila ga je od glave do pete.

Ćelava glava zasijala je u šljokicama, a posebnu pažnju posvetila je “brkovima od cirkona”. Tata je sve to podijelio uz duhovitu poruku: "Ono kad samo pokušavaš da gledaš utakmicu na miru, ali si tata djevojčice."

Pogledajte kako je to izgledalo:

"Djevojčica će biti umjetnica, njeno razumijevanje simetrije je fantastično", "Izgleda sjajno", "Top mu stoji, totalno bih mogla da vidim tako nešto na pisti", "Da li djevojčica želi posao, pošto je ovo ozbiljna vještina", "Tata za primjer", "Umirem od smijeha", "Izvinjavam se, ali ćela sa cirkonima je nešto najbolje što sam vidjela", pisali su ljudi.

smiješno Otac ćerka

