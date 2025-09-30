Godinama je krila lice zbog neuspelih plastičnih operacija: Pojavila se u Parizu i oduševila sve prisutne

Ona se godinama krila zbog neuspjele plastične operacije lica, ali danas sija u svom punom sjaju.

Izvor: SplashNews.com / Splash / Profimedia

U ponedeljak uveče je Nedelja mode u Parizudobila svoj najzvezdaniji trenutak - reviju brenda Saint Laurent, održanu podno blistavog Ajfelovog tornja. Francuska modna kuća poznata je po glamuru i prvim redovima prepunim zvijezda, ali ovoga puta sve oči bile su uprte u jedno ime - Lindu Evanđelistu.

Izvor: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ona se godinama krila zbog neuspjele plastične operacije lica, ali danas sija u svom punom sjaju.

Linda je na crveni tepih i u prvi red došla u besprekorno krojenom crnom kaputu, kombinovanom sa klasičnim odijelom i kravatom. Minimalizam u njenom slučaju nikada nije bio dosadan - naprotiv, bio je demonstracija moći, sofisticiranosti i onog nezainteresovanog šika koji samo ona umije da iznese. Dok su ostale superzvezde birale boje, sjaj i trendove, Linda je sinoć pokazala da je crno i dalje najglasnija modna izjava.

Izvor: affinitypicture / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Njeno pojavljivanje podsjetilo je publiku zašto je generacija supermodela devedesetih ostala nedostižna - to je bila lekcija iz stila koja se ne uči, već živi.

Kejt i Karla u svom elementu

Naravno, Linda nije bila jedina legenda večeri. Kejt Mos je blistala u crno, oversized sakou sa dvostrukim kopčanjem, uz špicaste cipele koje su cijelu kombinaciju učinile još oštrijom.

Kate Moss attending the Saint Laurent SS26 women’s wear at#ParisFashionWeekpic.twitter.com/HKCQPJibQU — Feminine Urges (@apphr4dite)September 30, 2025

Karla Bruniodlučila se za romantičniju notu - senf žutu šifonsku haljinu u kontrastu sa kaputom od vještačkog krzna. Ipak, pored Linde i njenog crnog odijela, sve je izgledalo kao dodatna scenografija.