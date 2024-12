Nikol Kidman ne zna za starenje: Na pragu sedme decenije izgleda kao boginja (FOTO)

Kidmanova je imala još jednu modernu godinu.

Glumica Nikol Kidman (57), koja je nominovana za izvanredan nastup u filmu ,,Babygirl" na dodjeli ,,Gotham" nagrada 2024. godine, nosila je ručno oslikanu cvjetnu haljinu ,,Dolce & Gabbana" iz kolekcije jesen/zima 1998. na događaju 2. decembra u Njujorku. Ovaj izgled, koji je stilizovao Džejson Bolden, upotpunila je jednostavnim crnim štiklama i minimalnim nakitom.

Kidmanova je takođe imala šminku u stilu devedesetih, sa vampirskim karminom, smeđom zadimljenom sjenkom, a njena kosa je bila ravna.

19. novembra je nosila još jedan nezaboravan izgled na crvenom tepihu na dodjeli ,,GQ Men of the Year Awards". Kidman je nosila potpuno crveni autfit, koji se sastojao od haljine sa dugim rukavima i rolkom, koja je bila uska i padala je do poda, a uz to je kombinovala crvene štikle.

Leđa haljine dodala su zavodljiv, ali elegantan detalj sa korsetskim vezanjem koje se protezalo od vrha do dna dugačke haljine. Kidman je držala dugu traku korseta u rukama dok je pozirala na crvenom tepihu.

Glumica je kombinovala klasičan glamurozan izgled sa puštenom kosom.

Kidmanova je tokom Nedelje mode u Parizu nosila sličan potpuno crni autfit na modnoj reviji ženske kolekcije proljeće/ljeto 2025. godine brenda ,,Balenciaga".

Njena haljina sa rolkom koja je isticala njen oblik, imala je crne trake koje su padale u rep iza nje. Haljinu srednje dužine je kombinovala sa crnim naočarima za sunce, crnim štiklama sa šiljatim prstima i crnom torbom.

U novembru, ponovo je zablisala na crvenom tepihu u dugoj haljini na dodjeli nagrada ,,Governors Awards".

Izgledala je prelepo je na ovom glamuroznom događaju u crnoj haljini sa dugim rukavima i otvorenim ramenima, koja je imala ukrašeni srebrni ovratnik. Na događaju je pozirala sa Demi Mur, koja je takođe nosila crni autfit.

Kidmanova je u oktobru takođe uskladila svoj izgled sa ćerkom Sandej Rouz (16) brend ,,Miu Miu" tokom Nedelje mode u Parizu, 1. oktobra.

Glumica je nosila crni polo džemper sa crvenim detaljima i crno-bijelu kariranu suknju do kolena sa crnim cvjetnim detaljima. Ovaj izgled je upotpunila crnim kožnim mokasinama.

Sandej je nosila polo džemper sa kratkim rukavima u tamno plavoj boji sa crvenim detaljima, koji je upairala sa crnom mini suknjom. Ovaj izgled je upotpunila crnim čizmama sa pertlama i odgovarajućom torbom, navodi People.