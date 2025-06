"Hoće da me ućutka": Karleuša spomenula naručeno ubistvo, otkrila zbog čega ju je Ceca tužila

Konflikt Jelene i Cece datira još iz ranih 2000-ih i često je bio praćen oštrim javnim izjavama, medijskim prepucavanjima i međusobnim prozivkama.

Pjevačica Jelena Karleuša pojavila se danas pred sudom u Beogradu, gdje je bilo zakazano ročište po tužbi njene koleginice Svetlane Cece Ražnatović.

Nakon što je dala iskaz, Jelena se obratila okupljenim medijima ispred sudnice i otkrila detalje, kao i šta se desilo u sudu, ali priznala i zbog čega je tužena.

"Riječ je o mojoj izjavi gdje sam pričala o situaciji koja se desila prije 20 godina kada mi je Oliver Mandić prenio saznanja da ne treba da se vozim sa Zoranom Davidovićem jer se sprema njegovo ubistvo i spasao mi je život. Prvi put kad se nisam vozila sa Zoranom, ubijen je. Ja sam se zahvalila za to, ali me je Svetlana Ražnatović tužila za to, problem je što je moj život spasen", otkrila je Jelana posle suđenja.

"Ceca me tuži već godinama"

Jelena se dotakla i svih suđenja koje je imala sa Cecom, ili ih još uvijek ima, i istakla da to traje već godinama.

"Prvo moram da kažem da Svetlana Ražnatović tuži me već godinama za riječi koje izgovorim, a nijednu tužbu nije dobila. To je na neki način njen vid zastrašivanja i ućutkivanja, što ne može da se desi. Ovaj put sam pričala o Oliveru Mandića, ona se prepoznala. Rekla sam da je ovo jedan vid nastavka njenog terora prema meni koji traje godinama. Nažalost, iz tog perioda svi su mrtvi i Marina Tucaković, moja majka, Zoran Davidović, a trebala sam samo ja zapravo, a nisam", dodala je Karleuša.

Jelena je za kraj rekla da neće podnijeti kontratužbu protiv Cece.

"Meni se ne viđa sa po sudovima jer mi djeluje zastrašujuće i nisam fan njenog lika i djela. Bolje da se neki drugi organi bave sa njom", dodala je Jelena za domaće medije.

Zašto se sude Karleuša i Ceca?

Podsjetimo, Ceca Ražnatović je tužila Jelenu Karleušu zbog uvreda i klevete, i to u više navrata tokom godina. Njihov konflikt datira još iz ranih 2000-ih i često je bio praćen oštrim javnim izjavama, medijskim prepucavanjima i međusobnim prozivkama.

Jedan od konkretnih razloga za tužbu bio je status koji je Karleuša objavila na društvenim mrežama, u kom je, po Cecinoj tužbi, iznijela niz uvrjedljivih i neistinitih tvrdnji o njoj.

