Maja bila na korak od udaje za Miloša Teodosića: Pre Danila bila verena za košarkaša, zbog ovoga su raskinuli

Proslavljena odbojkašica verila se za Miloša Teodosića. Ipak, ovaj odnos nije opstao, a ona je nakon toga uplovila u vezu sa Danilom Ikodinovićem.

Maja Ognjenović i Danilo Dača Ikodinović godinama su važili za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni, ali su nakon devet godina braka doneli odluku da se raziđu. Iako su ranije uspešno prevazilazili nesuglasice, ovog leta su konačno odlučili da svom odnosu stave tačku, tiho i bez drame.

Ljubav sa košarkašem pre Dače

Proslavljenoj odbojkašici brak sa Dačom bio je prvi, a pre venčanja sa Ikodinovićem, Maja je bila u vezi sa poznatim košarkašem Milošem Teodosićem.

Veza Maje Ognjenović i Miloša Teodosića ne samo da je bila aktivna pre deset godina već je ovaj nesuđeni bračni par čak stigao do oltara. Naime, Maja i Miloš bili su vereni 2010. godine, dve godine nakon što su počeli da se zabavljaju i ta veza bila je duga i stabilna, a sve je ukazivalo da će i zaista stati pred matičara.

Veridba i zajednički život u Grčkoj

Uspešni sportisti u to vreme igrali su, svako u svom sportu, za klub "Olimpijakos" i čak su živeli zajedno u Grčkoj.

Kasnije su usledile promene na poslovnom planu za oboje pa je Miloša put odveo u Moskvu a Maju u Berlin. Daljina je, kao što to obično čini, uslovila da veza Maje Ognjenović i Miloša Teodosića počne da slabi pa je bilo pitanje vremena kada će postati neizdrživa za tada mladi par.

Par je raskinuo veridbu 2013. godine a oboje su demantovali da je na tu odluku uticala neka treća osoba. Kasnije su oboje pronašli sreću kraj drugih osoba a njih dvoje su ostali u prijateljskim odnosima.

Teodosić u braku sa glumicom

Miloš Teodosić je sreću pronašao sa glumicom Jelisavetom Orašanin, a je bila iznenađenje s obzirom da su se vrlo brzo nakon stupanja u romansu i venčali. Nešto kasnije dobili su dvoje dece, a nedavno se spekulisalo i o njihovom razvodu.

