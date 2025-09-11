Isplivali detalji odnosa Dženifer Lopez i Bena Afleka nakon razvoda: Oglasio se glumac, ovo niko nije očekivao

Ben Aflek i Dženifer Lopez bili su u braku dvije godine.

Prošlo je više od šest mjeseci otkako su Dženifer Lopez i Ben Aflek i zvanično okončali svoj brak, čime su stavili tačku na ljubavnu priču kojoj su mnogi priželjkivali srećan kraj i drugu šansu.

Iako njihova ljubavna priča nije završila kao bajka oboje su se trudili da sačuvaju makar osnovu komunikaciju i da ne daju medijima povod da njihovim imenima pune novinske stupce. I uprkos činjenici da Dženifer i dalje nije uspjela da proda svoju vilu, čini se da između njih vlada prijateljska atmosfera.

Nedavno je Dženifer viđena kako ide u kupovinu sa Emom, svojom ćerkom iz prethodnog braka, i Benovim sinom Samjuelom, a nove informacije otkrivaju kako bivši supružnici funkcionišu nakon razvoda.

"Ben i Dženifer su dobro. Iako više nisu zajedno, ostali su u dobrim odnosima", rekao je izvor za People.

Prijateljska atmosfera i nije iznenađenje, s obzirom na to da su jedno drugom prošle godine kupovali poklone za Božić iako su još tada bili u procesu razvoda. Što se tiče djece i ona su ostala u kontaktu s oboje.

"Djeca su i dalje veoma bliska. Imaju iste prijateljske krugove, viđaju se, stalno razgovaraju. Ben i Dženifer se trude da se djeca osjećaju prijatno i da budu srećna. Najvažnije im je da odgajaju djecu u podržavajućoj sredini, pa planiraju da nastave da sarađuju", otkrio je izvor.

Ben ima Vajolet (19), Fina (16) i Samjuela (13) sa bivšom suprugom Dženifer Garner, dok Džej Lo ima 17-godišnje blizance Emu i Maksa iz braka sa Markom Entonijem. I posle razvoda, djeca su viđena zajedno, naročito Ema i Fin, koji su razvili posebno blisko prijateljstvo.

Još jedan izvor ističe koliko je pjevačica uvjek pokazivala ljubav prema Benovoj djeci: – Ona je divna majka i uvjek je prema njegovoj djeci bila brižna kao prema svojoj.

Ben je slične reči izgovorio i ranije ove godine, na premijeri filma The Accountant 2, gdje je doveo i svoju i njenu djecu.

"Veče je fantastično. Djeca su ovdje, stvarno sam uzbuđen", rekao je.

"Da se zna, Dženifer Lopez je spektakularna, divna prema mojoj djeci, ima fantastičan odnos sa njima. Volim njenu djecu – predivni su. Ona je izuzetno važna, ogromna osoba integriteta koju obožavam i kojoj sam zahvalan."

Dakle, iako im brak nije opstao, ono što je preživjelo jeste nešto istinsko, a to je veza jedne jake porodice, što u Holivudu znači mnogo.