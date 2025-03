Sava i Adriana otkrili koliko plaćaju stan u Dubaiju: "Nije isto odmor i život, bez ove sume ne dolazite"

Adriana Kadar i Sava Džehverović otkrili su šta sve treba da znate o troškovima stana pre nego što odlučite da se preselite u Dubai.

Izvor: YouTube/Adriana Kadar

Dubai je sinonim za luksuz, ali i za visok životni standard koji dolazi s paprenim cenama. Od stanarina i školarina do hrane i zabave, troškovi mogu da budu znatno viši nego u mnogim drugim gradovima. Pre nego što se odlučite za preseljenje, važno je da znate tačne cene stanovanja i svakodnevnih troškova. Sve informacije podelili su na Jutjubu Adriana Kadar i Sava Džehverović.

Kako je Sava na početku snimka istakao, trudili su se da prikupe što više informacija, ali kad su stigli u Dubai, shvatili su da nisu znali ni pola od onoga što je trebalo. Adriana je spomenula da nije isto kad sve osetite na svojoj koži, a u nastavku pročitajte koji dokument je najvažniji za iznajmljivanje stana i koja je najniža cena za plaćanje.

"Mi smo definitivno pametno postupili. Mi smo došli kao turisti i uzeli smo stan na tri meseca. Nismo bili sigurni šta ćemo da uradimo, to je bilo testiranje. Kada smo odlučili da ostanemo ovde i da damo šansu još godinu dana jer je tri meseca brzo prošlo, onda sam dobio dokument. Ono što je jako bitno da znate, a to je da ne možete da iznajmite stan ukoliko nemate Emirates ID i Residence Visa. To je postupak", rekao je Sava i objasnio:

"Nađete posao, firma vam daje Residence Visa, a onda i Emirates ID. To vam je kao lična karta i na osnovu te lične karte možete da otvorite bankovni račun i sve ostalo. To je najvažniji dokument koji možete da imate u Dubaiju. Morali smo da čekamo jer ceo taj proces malo duže traje. Ja sam Emirates ID dobio početkom decembra, tako da nam je jedan stan promakao. Uglavnom, uspeli smo da uhvatimo ovaj stan na vreme. Mi smo ga iznajmili 10. decembra i ugovor traje do 10. decembra 2025", rekao je Sava.

Izvor: YouTube/Adriana Kadar

Adriana je skrenula pažnju na razliku između godišnjeg odmora i života u Dubaiju.

"Ako dolazite kao mi, da vidite i probate, morate da dođete ovde da vidite kako zaista izgleda život, a ne da dođete sa određenom svotom novca i potrošite 2.000 evra za pet dana. To nije život ovde. Morate da znate koliko svaki dan košta, da li to ima smisla i da tek onda da uzmete stan na godinu dana jer ne možete tek tako da otkažete taj stan. Zašto?

Zato što ovde kada iznajmljujete stan, postoje dve mogućnosti. Dakle, da isplatite celu godinu u celosti i onda ćete dobiti i popust. I druga mogućnost jeste da isplatite stan na čekove - čekovima građana. Ja mislim da tako funkcioniše i u Srbiji. Odete u banku, tražite recimo 3-4 čeka, mi smo uzeli na četiri", objasnila je Adriana.

"Vi pregovorate. Zapravo, kada nalazite, agent će naravno biti posrednik, a vi pregovorate da li ćete uzeti na jedan, dva ili četiri. Nekad se dešava na šest, nekad se dešava na dvanaest čekova, ali uglavnom, ako ste za to da dobijete popust, onda idete na što manje čekova. Tako da možete da kažete da je cifra u redu, ako je 110.000 dirhama, da li možete da dobijete za 100.000 dirhama, ali na jedan ček ili dva čeka. Tu pregovorate. Neki vlasnici stanova su za, neki nisu", objasnio je Sava i otkrio da su oni dobili četiri čeka.

"Prvu ratu sam ja platio preko deviznog računa iz Srbije. To je bila prva rata, a onda preostala tri sam ja ispisao. Predao agentu i sada agent ima te čekove. Naravno, evo sada za par dana, ja mislim da već dolazi na naplatu druga rata, tj. prvi ček. Ja moram na računu ovde u Emiratima da imam dovoljno para, zato što će meni banka samo da skine taj novac. Naravno, ukoliko nemate novac, onda ste u problemu. Tako da, savetujem da pratite plaćanje tih renti, tih rata i da budete sigurni da pre datuma imate dovoljno para da isplatite tu taj ček", objasnio je Sava.

Ne postoji stan ispod 100.000 dirhama

"Što se tiče ovog stana, mi smo se nagodili da godišnja renta za ovaj stan bude 100.000 dirhama na četiri čeka, četiri rate praktički, po 25.000 dirhama. Ako to prebacimo u evre, ispadne nekih 26.300 evra. Danas je jako teško naći ispod ove cene. Cene su otišle baš ovde i tek će otići. Naravno, vi imate druge krajeve u gradu gde možete one bedroom sa jednom spavaćom sobom da nađete i za 60. Ali ono što je naš problem, jeste to što smo mi ovde odmah došli u ovaj kraj i sada gde god da idemo, mi svaki kraj upoređujemo sa Dubai Creek Harbor", otkrio je Sava.

Ako planirate da dođete, ne krećite bez 30.000 evra

Sava je otkrio da su Adriana i on godinu dana skupljali novac kako bi probali da započnu život u Dubaiju. Zbog toga savetuje sve koji žele da dođu, da odvoje sumu od čak 30.000 evra za šest meseci.

"Mi smo jako zadovoljni. Što se tiče stana, to je diskutabilno, ali što se tiče kraja, za sada ne postoji ništa bolje za nas. I hvala Bogu, imali smo dovoljno sredstava. Zato savetujem, apelujem na sve koji žele da dođu ovde, da probaju, da žive, da spreme budžet za prvih šest meseci kao da ništa neće zaraditi. Mi smo se spremali za Emirate godinu dana unapred. To nije bila odluka preko noći.

Znači, mi smo se godinu dana spremali, mi smo odvajali novac, kako bismo imali neku svotu ovde kada dođemo, da stvari, ako krenu po zlu, da mi imamo za rentu, za sve. Tako da, to je moje apel za sve one koji žele da dođu, da spreme po 5.000 evra mesečno, da imaju za šest meseci. Znači 30.000 evra je potrebno da budete mirni. Ne da dođete, pa da trošite te pare, ne, nego da te pare budu za rentu, za osnovno sredstvo, da odete u restoran, da ne budete baš rob, a da za to vreme lepo nalazite poslove, pa i ako krenu stvari po zlu, da opet imate neki novac", savetovao je Sava.

Adriana je savetovala da što kraće budete u Airbnb-u.

"Postoji jako puno informacija koje bih volela da vam kažemo, da vam, eto, olakšamo taj put na neki način. Ovo što je Sava rekao, moram da se malo vratim na Airbnb. Dakle, jako je velika razlika između Airbnb-a i kada uzimate stan na godinu dana. Dakle, skoro pa duplo. Mi smo tamo plaćali stan oko skoro 3.500 evra mesečno, a ovde plaćamo 2.000. Tako da, u svakom slučaju, gledajte da što kraće budete u Airbnb-u i odmah ako želite pređite u stan koji plaćate godišnje. I još jedna stvar. Ukoliko vi imate neki posao i imate zagarantovanu platu svakog meseca, ovde se jako često dešava da vam firme obezbeđuju stanove", otkrila je Adriana.

